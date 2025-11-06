Manuel Adorni abrazó a Guillermo Francos, pero ordenó una "limpieza energética" en sus despachos con sahumerios y palo santo

En el Gobierno calificaron como “emotivo” el periodo de transición que efectiviza la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y la asunción de Manuel Adorni. Tras la abrupta renuncia del ministro coordinador, se vivieron horas de zozobra sobre cómo fueron los entretelones de esa dimisión, aunque todo “descomprimió” cuando el propio Francos visitó el martes la Casa Rosada y se mostró sonriente en “el cambio de mando” con el exvocero.

Previamente estuvo con el personal que lo acompañó de la gestión, con la ausencia de Javier Milei que sigue sin saludarlo formalmente. En las redes se visibilizó una foto protocolar entre los dos funcionarios más un sentido abrazo que trató de relativizar la feroz interna libertaria que hizo detonar a Francos de su silla, sin argumentos reales para su alejamiento. “Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”, escribió el exvocero, seguido de fotos del encuentro con su antecesor.

Pese a ese supuesto cariño o respeto a la figura de Francos, Adorni emprende la mudanza a sus nuevas oficinas y busca “purificar” los ambientes . Dispuso “una limpieza energética” de esos despachos “para retirar las energías negativas” .

De acuerdo con reportes históricos, estos elementos se santería se utilizaban para alejar conflictos o enfermedades espirituales. También se creía que su humo ayudaba a atraer paz, protección y armonía, además de facilitar la meditación o la conexión con lo divino. En muchas culturas, el aroma del humo era visto como un puente entre el mundo humano y el espiritual.

Esos recuerdos a la época milenaria son aplicados de manera recurrente en la gestión libertaria, incluso desde lo más alto del poder. “Hay que sacar la energía vieja y abrir espacio a lo nuevo”, argumentan.

Operativo antimicrófonos en Casa Rosada

Pero no todo es teórica espiritual y serenidad. Por el nivel de desconfianza entre los propios funcionarios y con cualquier persona ajena al círculo íntimo presidencial, de manera diaria, personal de Casa Militar circula por los despachos principales de la Casa Rosada con detectores de micrófonos o cualquier tipo de elemento electrónico que pueda grabar. Este operativo se reforzó luego de las grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la causa que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia de Discapacidad, tras los audios del extitular del área, Diego Spagnuolo.

Mientras pondera públicamente la labor de Francos, Adorni esboza comentarios opuestos en privado. “Vamos a empujar la gestión, en todo me voy a diferenciar”, afirma el expanelista a su entorno con alusión al exfuncionario de Alberto Fernández, que se caracterizó por su diálogo político en un gobierno que habitualmente agredió a la oposición.