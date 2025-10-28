Malestar de un intendente opositor porque no fue invitado a un acto oficial que lo involucra
El intendente Ricardo Mansur se molestó porque en un acto oficial por Rivadavia estuvo un exjefe comunal oficialista y no él.
Muy molesto está el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur (partido departamental Sembrar) porque asegura que desde el Gobierno de Mendoza no lo convocaron a un acto oficial sobre la doble vía del Este y sostiene que es por ser opositor. En cambio, estuvo en el evento el exjefe comunal oficialista y senador provincial Miguel Ronco.
El gobernador Alfredo Cornejo anunció este lunes la adjudicación, firma de contrato y pronto inicio de obras de la II Etapa de la Doble Vía del Este, un tramo de casi 2,7 kilómetros entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro de Junín, que ejecutará la UTE AYFRA-San José-Tolcon. El mandatario también confirmó la publicación de los pliegos provisorios para el Tramo III, que conectará Rivadavia, Junín y San Martín con la Ruta Nacional 7.
El anuncio se realizó en compañía del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui. Además, acompañaron la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente del Senado, Andrés Lombardi; los intendentes Raúl Rufeil (San Martín) y Mario Abed (Junín), el legislador Miguel Ronco, el administrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, y funcionarios de los gabinetes provincial y municipal.
¿Y el intendente de Rivadavia? Según confirmó a MDZ ,"no le llegó la invitación".
El intendente asegura que fue invitado
"No me llegó nada de formal personal, ni de manera institucional", sostuvo el jefe comunal. "Lamento que pasen estas cosas porque lo institucional no puede pasar por sobre lo personal o lo político", agregó. Además, sumó que: "Desde mayo le pido reunión al Gobernador y no responde", advirtió.
Los vínculos entre Mansur y los radicales, excorreligionarios del intendente de Rivadavia son muy tensos, a excepción de la relación que tiene con Abed y con Rufeil. Mansur se enfrentó a sus sucesores en la intendencia de Rivadavia. A pesar de que había dejado los cargos públicos hacía varios años, se presentó en 2021 como candidato a concejal por el Partido Verde y ganó. Se convirtió en un edil muy crítico para la gestión de Ronco, otrora su socio político y quien se sentó este lunes en el acto oficial.
No se conformó con ser concejal y dos años después fue por la intendencia y ganó, con un partido propio, departamental, llamado Sembrar que hoy gobierna la comuna.
El otro anuncio en el acto oficial
Durante el acto, el Gobernador también anunció que este martes 28 se publicará oficialmente el llamado a licitación del Tren de Cercanías del Este, una inversión de 130 millones de dólares, que contempla 33 kilómetros de vías nuevas, la intervención de ocho estaciones y la modernización de 27 pasos a nivel entre Junín, Palmira (San Martín) y Maipú.
La apertura de sobres será el 26 de noviembre y el proyecto —ejecutado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial— busca "ofrecer una alternativa moderna, sustentable y eficiente de transporte para más de 350.000 habitantes del Este", según anunciaron desde el Gobierno.
Cornejo explicó: “Aspiramos a que este tren compita con el auto, no con el colectivo. Queremos cuidar el ambiente, reducir tiempos y conectar mejor el Este con el Gran Mendoza”. El mandatario resaltó además el interés internacional que generó el proyecto: “Muchas empresas internacionales ya consultaron los pliegos. Eso habla de la seriedad y la proyección que tiene Mendoza”, sostuvo.