Maipú se suma a los beneficios para jubilados y personas con discapacidad: cómo acceder

El Concejo Deliberante de Maipú , aprobó una ordenanza en la cual eximirán totalmente del pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz a un grupo de adultos mayores y también a personas con discapacidad del departamento.

El documento sancionado establece la exención del 100% en el pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz para jubilados, pensionados, personas mayores de 60 años sin ingresos estables, y aquellas con incapacidad laboral o enfermedades crónicas.

“En Maipú trabajamos para que todos nuestros vecinos puedan vivir con tranquilidad y dignidad. Esta medida es una forma de acompañarlos y reconocer su aporte a nuestra comunidad”, afirmó el intendente, Matías Stevanato .

El beneficio, en línea con la decisión adoptada recientemente por el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suárez , "busca aliviar la carga económica de los vecinos más vulnerables", indicaron desde el municipio. También alcanza a las personas con discapacidad acreditada mediante Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asimismo, la norma incluye a inquilinos que no sean propietarios de otros inmuebles, siempre que el valor mensual de la locación no supere dos haberes mínimos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Cómo acceder a los beneficios en Maipú

Para acceder a la exención, los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos, como ser titulares de un único inmueble destinado a vivienda y presentar la documentación que acredite su situación socioeconómica y legal. La evaluación será realizada por la Dirección de Desarrollo Social del municipio, asegurando que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

La ordenanza también contempla la continuidad del beneficio para el cónyuge o conviviente del titular en caso de fallecimiento, previa evaluación socioeconómica. Además, quienes ya contaban con descuentos parciales pasarán a gozar de la exención total a partir de septiembre de 2025.