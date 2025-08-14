Maipú se suma a los beneficios para jubilados y personas con discapacidad: cómo acceder
La comuna que lidera Matías Stevanato exceptuará el pago de tasas, pero se deben cumplir algunos requisitos. Quiénes podrán acceder.
El Concejo Deliberante de Maipú, aprobó una ordenanza en la cual eximirán totalmente del pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz a un grupo de adultos mayores y también a personas con discapacidad del departamento.
El documento sancionado establece la exención del 100% en el pago de tasas por Servicios a la Propiedad Raíz para jubilados, pensionados, personas mayores de 60 años sin ingresos estables, y aquellas con incapacidad laboral o enfermedades crónicas.
Te Podría Interesar
“En Maipú trabajamos para que todos nuestros vecinos puedan vivir con tranquilidad y dignidad. Esta medida es una forma de acompañarlos y reconocer su aporte a nuestra comunidad”, afirmó el intendente, Matías Stevanato.
El beneficio, en línea con la decisión adoptada recientemente por el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suárez, "busca aliviar la carga económica de los vecinos más vulnerables", indicaron desde el municipio. También alcanza a las personas con discapacidad acreditada mediante Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Asimismo, la norma incluye a inquilinos que no sean propietarios de otros inmuebles, siempre que el valor mensual de la locación no supere dos haberes mínimos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Cómo acceder a los beneficios en Maipú
Para acceder a la exención, los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos, como ser titulares de un único inmueble destinado a vivienda y presentar la documentación que acredite su situación socioeconómica y legal. La evaluación será realizada por la Dirección de Desarrollo Social del municipio, asegurando que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.
La ordenanza también contempla la continuidad del beneficio para el cónyuge o conviviente del titular en caso de fallecimiento, previa evaluación socioeconómica. Además, quienes ya contaban con descuentos parciales pasarán a gozar de la exención total a partir de septiembre de 2025.