Macri y las elecciones: “Esta incertidumbre nos hace daño”

El presidente Mauricio Macri cerró su campaña de cara a las PASO con una nueva advertencia sobre la "vuelta al pasado" que representaría una victoria del kirchnerismo.

El mandatario pidió "recordar lo que era el país" cuando llegó al gobierno e instó a "mirar los hechos de todos los días, que no son discursitos ni relato".

El presidente, emocionado en el acto en Vicente López.

"La provincia de Buenos Aires es el perfecto ejemplo de lo que era el abandono y la resignación, producto del desinterés pero también producto de las mafias y la corrupción", dijo el primer mandatario en el cierre de campaña, al pedir el voto para Juntos por el Cambio en el cierre de campaña en la localidad bonaerense de Vicente López.

"El país que queremos está en el futuro, no en el pasado", dijo Macri y no ahorró elogios hacia la gobernadora María Eugenia Vidal, al aconsejar a los bonaerenses que "no se la pierdan".

Macri, quien aspira a la reelección acompañado en la fórmula por el senador peronista Miguel Angel Pichetto, agregó que "este domingo se definen muchas cosas”, porque “esta incertidumbre nos hace daño".

Al mismo tiempo el presidente pidió a la gente que vaya a sufragar y exclamó: "Bonaerenses, los quiero a todos juntos con fuerza, apoyándonos, por favor, por nuestro país, nuestros hijos, nuestros nietos, por nosotros".

En este sentido llamó esta a los bonaerenses a votar por la actual gobernadora, María Eugenia Vidal, a la que describió como "una leona, una topadora que se animó a hacer cosas que nadie hizo".

"Cuando la ves, ves el alma sana, transparente, sincera, con enorme vocación de servir, por eso les digo no se pierdan a María Eugenia Vidal", afirmó sobre la actual gobernadora.