Macri llamó a Rufeil para felicitarlo por el triunfo en San Martín

Un llamado sorprendió este lunes al hombre que en diciembre asumirá como intendente en San Martín. Raúl Rufeil miró su teléfono y vio que lo llamaban desde Buenos Aires para anunciarle que el presidente Mauricio Macri quería comunicarse con él.

Macri volvió a comunicarse con Fernández.

"No esperaba el llamado. Me llamó un secretario y me avisó que el presidente se quería comunicar con mío. A los pocos minutos sonó el teléfono y era el presidente para alentarme", confirmó Rufeil a MDZ.

Según expresó, conversaron poco más de un minuto hasta que el mandatario se despidió por perder señal. "Estaba en ruta", narró el hombre que derrotó a Jorge Omar Gimenez el último domingo. "Me felicitó y me dio palabras de aliento. Me alentó a seguir trabajando de la mejor manera para tratar de hacer una mejor gestión", manifestó.

El triunfo de Rufeil fue muy celebrado ayer en Mendoza pero también tuvo resonancia en la Casa Rosada. No pasó desapercibido de que se tratara de un municipio históricamente conducido por el peronismo e incluso que en los últimos meses fue escenario de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner y anfitrión de actos de campaña de Alberto Fernández.

Por más que desde el oficialismo aclaren que las elecciones municipales no tienen conexión con las nacionales y que el voto de los ciudadanos cambia de acuerdo a los cargos que se elijen, es indudable que la victoria de Rufeil enciende una tenue luz de esperanza en el oscuro callejón en el que se encuentra el macrismo.

El otro que llamó a Rufeil fue el propio Jorge Omar Gimenez. El hombre que estuvo al frente del municipio por cuatro periodos se comunicó con su contrincante para felicitarlo por el triunfo y quedaron en reunirse en los próximos días.