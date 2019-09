Cornejo celebró el cambio de gobierno en San Martín

El gobernador Alfredo Cornejo habló en el Comité Radical de Capital tras el sorprendente triunfo del médico Raúl Rufeil en San Martín. En su discurso, Cornejo destacó que durante su gobierno se pudo "eliminar la reelección indefinida de los intendentes para que haya alternancia".

Llegó al comité de la UCR el intendente electo de San Martín, Raúl Rufeil @mdzol Su triunfo fue una bocanada de aire fresco para el oficialismo mendocino tras las PASO nacionales pic.twitter.com/qbjRkpA5Pf — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) September 2, 2019

"La alternancia es parte del sistema republicano de gobierno, pero hay que construirla. Es difícil cuando hay reelecciones indefinidas. Pero no imposible. A partir de ahora Mendoza tiene una institucionalidad más fuerte", destacó Cornejo en referencia al cambio de gobierno en San Martín.

El mandatario provincial se refirió brevemente al malestar económico nacional, al reconocer que "a pesar de las dificultades y del clima económico, en San Martín nuestro equipo, el que representa a Suarez y Abed, de alguna forma logró construir una alternancia con el doctor Rufeil".

En su discurso Cornejo felicitó a los intendentes de PJ que fueron reelectos pero ratificó la importancia de haber limitado la reelección indefinida @mdzol pic.twitter.com/5x5E5tOqBz — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) September 2, 2019

Conferencia de prensa

Sobre el intendente electo, dijo que "no me cabe la menor duda de que va a ser un gran intendente de San Martín. Tiene sensibilidad como la que hay que tener en la administración municipal, capacidad de administrador, y tiene un coraje a prueba de todo, y lo puso de manifiesto en esta elección". "Ha armado un equipo de hombres y mujeres, de jóvenes y no tan jóvenes que es maravilloso. Ha contado con nuestro apoyo porque confiamos en él, y no nos ha defraudado y estoy seguro que nos dará satisfacciones a los sanmartinianos y a sus líderes", agregó.

Rufeil, a su turno, agradeció el acompañamiento del gobernador y de la fórmula Suarez y Abed, y también a su equipo, la militancia y a todos los partidos del frente Cambia.