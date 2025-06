Luego de tirarse con todo, como buenos peronistas, Cristina y Axel arman listas de unidad

Desde Chascomús, donde nadie habló del tema de las reelecciones, proyecto que fracasó por la decisión de Massa, Malena Galmarini tiró un poco más de alcohol al fuego ya encendido. En diálogo con el stream Uno, tres, cinco, la esposa de Massa disparó por la fortísima discusión interna.

“Me parece que es un juego de egos y de a ver quién la tiene más larga, quién mea más lejos" dijo bien a su estilo. "Creo que deberían todos bajar un cambio, ponernos de acuerdo”, explicó sobre la pelea entre Kicillof y Cristina Kirchner y agregó: “Acá el problema no son los cargos, el problema es cómo nos juntamos todos en contra de un modelo de país que es contrario a lo que nosotros creemos”.

Massa se mostró con intendentes del FR.jpg Sergio Massa se mostró con intendentes del FR.

Para el intendente kicillofista de Berisso, Fabián Cagliardi consider"ó que Cristina se ponga como candidata por la tercera, me parece que es un apriete hacia el gobernador, que está generando un nuevo peronismo y poniéndose al hombro los derechos que estamos perdiendo". Así están las cosas pero, no obstante, habrá unidad. Al menos eso confían tres jefes comunales con los que habló en estos días este cronista. Uno de los primeros adherentes al Movimiento Derecho al Futuro lamentó que la presencia de la ex presidenta en la discusión bonaerense haya "nacionalizado" la elección que ellos pretendían mantener capsulada en las esferas municipales o de cada región en la que se divide políticamente la Provincia de Buenos Aires. El jefe comunal, al igual que lo expresado por un colega suyo pero cercano a Máximo Kirchner, ve como inexorable la unidad y sostiene que "el año que viene será otra cosa. Nos matamos, en una interna o readecuando las PASO, pero ahí Axel, perdido por perdido, tendrá que jugar a todo o nada".

A diferencia de esta observación, alguien que pasó por el Instituto Patria esta semana se mostró indiferente a la pelea, pero previno que “Ella no lo va a dejar en paz. Imaginátela sentada en la Cámara de Diputados… Los dos años que vienen serán peor de lo que padeció Alberto Fernández”, adelantó. Por supuesto no dijo nada que nadie no sepa en la intimidad del peronismo kirchnerista renovador. ¿Será la Corte Suprema la única en condiciones de cercar la tozudez de la ex presidenta? A diferencia meses atrás, hoy todos sostienen que los últimos pasos dados por los magistrados van en ese sentido y además de aliviar a buena parte del Movimiento Derecho al Futuro, obligará a Javier Milei y sus cráneos creativos a modificar el esquema electoral previsto con su presencia. ¿Querrá la Justicia, que siempre desconoció la ex presidenta y que el actual jefe de Estado también califica como Casta sacarle de la cancha a la única referencia por la cual la población prefiere mantenerle el voto al oficialismo? Más allá de la baja de la inflación, relativizada por los costos en la vida cotidianos, la mayor adhesión del actual oficialismo surge por el miedo a que “Cristina vuelva”. “Kicillof tiene como máxima virtud que no hay otro más para pelear la Presidencia en 2027”, definió el mismo intendente que cree inexorable la unidad a pesar que no le guste. Con Ella fuera de la cancha quizás se active ese frente anti Milei que muchos imaginan pero que las actuales condiciones inviabilizan.