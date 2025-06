Cambio de escenario en la Provincia: La Libertad Avanza domina y Cristina Kirchner queda relegada

De todos modos, el 84,3% cree que el espacio K representa "un gasto público" y tan sólo el 15,7% lo ve como "justicia social". En este sentido, el 80,9% opina que aunque ella gane las elecciones legislativas en la Provincia, esto no sería un indicio para que se candidatee como presidenta en 2027 y vaya por su tercer mandato, ya que "el país no la vota". De hecho, el 79,4% señaló que Cristina debería retirarse de la política y tan sólo el 20,6% pide que continúe.

Cristina Fernández de Kirchner llamó a Kicillof en un último intento por reencauzar la relación rota que tejen desde hace un año. La misma se terminó de romper en 2023, luego que él haya decidido apoyar a Ricardo Quintela -gobernador de La Rioja- como candidato a presidir el PJ nacional, puesto que quedó en manos de la ex jefa de Estado.

Luego de imponer sus condiciones, al nacionalizar la elección a pesar del desdoblamiento electoral, la presidenta del partido levantó el teléfono. La charla fue corta, poco afectiva pero cortés, y se trató de la primera reacción del luego de la decisión de Cristina Kirchner de presentarse como candidata a diputada provincial sin hablar con él ni congeniar una estrategia que anticipe la unidad entre los sectores en pugna. A algunos de los que más pujaban por la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro, la noticia del llamado cayó como una bomba.

La situación del peronismo kirchnerismo renovador no es la ideal. Muchos seguían de cerca la sesión de este martes en el Senado provincial donde podía tener media sanción la reelección indefinida de los legisladores provinciales. Como no se trataba la misma norma para los intendentes, todo voló por el aire y el oficialismo provincial no pudo conseguir los veinte legisladores necesarios para conseguir el quórum propio, en el que iban a aparecer otros apoyos con votos presenciales o ausentándose.

El PRO y La Libertad Avanza avanzan en sus acuerdos

El pasado lunes 3, el expresidente de la Nación y titular del PRO, Mauricio Macri, reapareció tras la derrota de su partido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adelantó que avanzan los acuerdos con La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. Sus palabras tuvieron lugar en la capital porteña en el marco del evento “Energía Chubut 2050 - Tierra de Futuro”.

"Yo diría que si hay algo importante que el PRO ha hecho en este año y medio es apoyar sistemáticamente, como nunca antes en la historia argentina de un partido que no es Gobierno había hecho, ¿por qué? Porque la prioridad ha sido la gente, salir de la hiper a la que nos habían condenado criminalmente Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner", refirió el expresidente.

El encargado de llevar adelante estos acuerdos es el diputado nacional y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, quien tiene una buena relación con los hermanos Milei y los armadores violetas. La idea es que el macrismo vaya en conjunto con el libertarismo tanto en septiembre y octubre, pero sin llevar su sello en estas últimas elecciones.