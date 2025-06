Axel Kicillof analiza cambios en el gabinete para marcarle la cancha a Cristina Kirchner y a Sergio Massa

La decisión de la ex vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner de ir a la Legislatura bonaerense por la Tercera Sección Electoral, sumado al “clamor” de los intendentes y legisladores del FR para que Sergio Massa sea candidato en septiembre u octubre, obligan al gobernador bonaerense Axel Kicillof a jugar para no perder la centralidad de la interna del peronismo bonaerense.

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner confirmara su candidatura, un intendente de la poderosa Tercera Sección Electoral aliado al gobernador bonaerense dijo a MDZ “Esperemos que ahora Axel, ponga lo que tiene que poner. Nosotros nos estamos jugando por él“, no descartando que, si Kicillof no patea el tablero, vayan como candidatos testimoniales en sus distritos para enfrentar a La Cámpora a sabiendas que la ex vicepresidente no les va a perdonar la “deslealtad”.