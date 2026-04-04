Los votos de Dios: los vínculos entre la política mendocina y las iglesias

El cristianismo evangélico y pentecostal crece de manera acelelarada en Latinoamérica y Mendoza no es la excepción. Es por eso que muchos dirigentes van a buscar los votos de Dios, en esos espacios donde los pastores dirigen de manera vertical. Los vínculos entre la política mendocina y las iglesias - incluida la Iglesia Católica- son sostenidos aunque variables según el funcionario.

La Constitución nacional, en su artículo 2 sostiene que "El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". Respecto de la educación, que es laica, es decir no religiosa. La Constitución de la Provincia de Mendoza establece explícitamente en su Artículo 212, inciso 1 , que la educación pública será laica, gratuita y obligatoria. Además, a nivel nacional, lo establece la ley 1420.

Pero en la práctica, se dan relaciones estrechas entre el Estado y las distintas iglesias, a tono con el aumento exponencial del cristianismo evangélico. Sólo basta caminar las calles de Mendoza: desde pequeños a monumentales templos pueblan los últimos 5 años, los distintos rincones de la provincia.

De acuerdo al Registro de Nacional de Cultos, al que accedió MDZ y que forma parte de la Secretaría de Culto y Civilización de la Nación, en la provincia de Mendoza están registradas 1.105 templos de todo tipo de religión sin contar aquellos que no han cumplido los requisitos para figurar en esa enumeración.

Se calcula que en Mendoza hay alrededor de 500.000 creyentes evangélicos, que no sólo van a templos sino que además, tienen emisoras radiales y páginas de internet. La vida alrededor de la religión, a diferencia de la Iglesia católica, es muy estricta. Asistir semanalmente a la entidad religiosa, cumplir con cierta vestimenta y costumbres que se llevan a la vida diaria y la afectan, tienen implicancia. Tener un círculo social alrededor de la creencia y también sigue existiendo en muchos casos el diezmo, es decir aportar económicamente del salario al sostenimiento de la iglesia, a pesar de que la situación económica es compleja.

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El Día de las iglesias evangélicas y la política mendocina presente

Hasta hace diez años, en Argentina en general y particularmente en Mendoza una fecha pasaba totalmente desapercida para la sociedad en general y para los políticos en particular. El 31 de octubre. Ese día,se celebra el Día de la Reforma Protestante y se conoce también como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en varios países. La fecha conmemora el día de 1517 en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania, marcando el inicio de la Reforma Protestante.

Si se recorren los departamentos de Mendoza, se notará que las comunas están siempre presentes. En Las Heras por ejemplo, el exintendente Daniel Orozco creó la Dirección de Culto que siguió en los primeros años de su mandato el actual intendente Francisco LoPresti, pero que luego eliminó.

Pero lo que no cambió fue la relación con las Iglesias. De hecho, el año pasado, cuando se acercaban las elecciones legislativas, el entorno del intendente hacía cálculos. Hay 200 iglesias evangélicas en Las Heras. Sólo con los votos de todas, le alcanzaba para ganar.

Lo cierto es que la situación económica y social en los departamentos más poblados es más compleja y los pastores cumplen un rol de contención pero también de solidaridad con comedores y asistencia. El Estado estrecha lazos con ellos.

En Guaymallén, se celebró- como viene haciendo Las Heras con eventos multitudinarios- el año pasado, el Día de las Iglesias evangélicas. En la comuna que gobierna Marcos Calvente - Cambia Mendoza. se reunieron representantes de 30 iglesias evangélicas del departamento para realizar el izamiento de la bandera que los representa en la explanada municipal. brindaron sus palabras en homenaje el vicepresidente del Consejo Pastoral, pastor Raúl Barrera; el pastor Rolando Madaf, y la coordinadora de Cultos de la Municipalidad, María Eugenia Barrera.

Evangelicas

Ese día se festejó también el año pasado en Rivadavia, donde su intendente Ricardo Mansur- partido departamental Sembrar- ponderó la importancia del trabajo que hacen las iglesias evangélicas, sin embargo es lapidario respecto de mezclar el municipio con cuestiones religiosas: mandó a sacar una Virgen que había puesto en el edificio gubernamental el exintendente Miguel Ronco.

Quien también tiene vínculo con las Iglesias evangélicas es el peronista Celso Jaque, porque en su comuna,Malargüe, prolifera la cantidad de cultos y los pastores son muy conocidos en la comunidad. Durante su gobierno también nombró pastores en el área social del Gobierno.

Una lógica silenciosa con las Iglesias que se rompió

Un búnker electoral con caras largas de hace unos años. Había obtenido la minoría un dirigente del que se sostenía que "detrás de él estaban las Iglesias evangélicas". La lectura, era en ese momento, al menos, financiamiento para la campaña. Pero todo se decía por lo bajo y sin pruebas.

Sin embargo, quien rompió esa lógica de silencio fue el exsenador provincial Héctor Bonarrico. Pastor evangelista, y referente de un espacio propio, su nombre estalló en la agenda pública cuando se conoció el otorgamiento de un subsidio millonario a su fundación.

La polémica no fue solo por el dinero. Fue por lo que insinuaba: acuerdos políticos, afinidades construidas por fuera de los canales tradicionales y una relación aceitada entre sectores del poder y estructuras religiosas con fuerte presencia territorial. La política tomó distancia y Bonarrico terminó su carrera, con el fin de su mandato en la Legislatura.

El pastor evangélico y ex senador mendocino, Héctor Hugo Bonarrico Foto: Legislatura El pastor evangélico y ex senador mendocino, Héctor Hugo Bonarrico Foto: Legislatura

La diputada nacional mendocina que acusó a las iglesias evangélicas

El 31 de octubre pasado, Día de las Iglesias evangélicas, el Presidente Javier Milei, junto con Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, recibió la bendición de un grupo de pastores en la Casa Rosada durante el Día de las Iglesias Evangélicas.

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, exlibertaria y actualmente parte del bloque Coherencia, lanzó declaraciones contra esta situación a pesar de que ella es evangélica. "En los últimos años parte de la iglesia evangélica “se prestó para curros con el Estado provincial y nacional”.

La diputada aseguró que muchas congregaciones y pastores “ven a sus fieles como posibles votos y herramientas para ampliar su caudal electoral”. En ese contexto, afirmó que el uso político de la fe “hiere profundamente al cristianismo”.