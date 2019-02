La oposición unida logró rechazar este martes en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el DNU 58/19, que autorizó la privatización de frecuencias de ARSAT, así como el DNU 92/19, que reemplazó la Secretaría de Deportes por una Agencia de Deporte Nacional. Pero sobre todo logró el rechazo del DNU 62/2019 de extinción de dominio, ya que con la ayuda de la senadora salteña Cristina Fiore y el desempate del camporista Marcos Cleri, presidente de la comisión, el peronismo y el kirchnerismo lograron alzarse con el dictamen de mayoría para declarar la invalidez del polémico decreto que contempla recuperar los bienes de la corrupción.

El DNU 58/19, que autorizó la privatización de frecuencias de ARSAT

Según informó el portal Parlamentario.com, el diputado Pablo Tonelli (Pro) explicó que el DNU 58/19 hizo que “determinadas frecuencias destinadas exclusivamente a ARSAT pasen a estar gestionadas por el ENACOM, con la conidición de que el ENACOM las ponga a disposición del mercado mediante concurso público, y que el 20% de esas frecuencias esté destinado a operadores regionales”. En tanto, el senador radical Luis Naidenoff señaló que “las frecuencias hoy las tiene reservadas ARSAT, pero la realidad indica que ARSAT no tiene logística ni infraestructura para realizar la readecuación al 4G para lograr la conectividad en Argentina, que además está entre los 10 peores países del mundo”.

De todos modos, legisladores de la oposición advirtieron que esta modificación se encontraba contemplada en la “ley corta” de telecomunicaciones que se encontraba en plena discusión en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado le diera media sanción tras un arduo debate.

“Para que haya inversiones en telecomunicaciones se necesita un marco jurídico sancionado por el Congreso, para que haya reglas del juego claras”, señaló el senador del PJ La Pampa Daniel Lovera.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente para la Victoria-PJ) habló de “un escalón más en la destrucción de la industria satelital” y recordó que según la Ley 27.208, se necesitan dos tercios de los votos en el Congreso para reasignar frecuencias.

DNU 92/19 - Agencia de Deporte Nacional

Respecto del DNU que eliminó la Secretaría de Deportes y la reemplazó por una Agencia de Deporte Nacional, Tonelli argumentó que la diferencia entre ambas dependencias tiene que ver con el “carácter descentralizado y autárquico” que tendrá la nueva agencia, para “actuar con mayor autonomía y celeridad”. E intentó despejar sospechas y aclaró que el ente “no tiene atribuciones para vender ningún tipo de inmueble”.

Por la oposición, Lovera criticó que el Gobierno “considere que el Estado deba retirarse de determinados ámbitos”, y acusó a la gestión de Cambiemos de “desconocer el rol social del deporte”, a la vez que la salteña Cristina Fiore advirtió que con este DNU “se derogan cuatro leyes”.

De todos modos, días después de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, el Gobierno acordó con el Comité Olímpico Argentino el envío de un proyecto de ley al Congreso para consagrar la agencia.

El decreto para recuperar los bienes de la corrupción

La oposición parlamentaria consiguió hoy dictamen de mayoría en la comisión de Trámite Legislativo para rechazar el decreto que establece el régimen de extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción.

Para conseguir el dictamen de mayoría fue clave el voto doble del presidente de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, que desempató la igualdad en ocho entre oficialistas y opositores.

En el inicio de las exposiciones, el diputado macrista Pablo Tonelli defendió el DNU sobre extinción de dominio al señalar que "la experiencia demostró que en determinados delitos, como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, no alcanza con juzgar penalmente esos delitos. Aún desde la cárcel, los propios condenados pueden disponer de esos bienes y pueden así seguir dirigiendo esas organizaciones criminales".

El diputado radical Luis Petri criticó el rechazo del kirchnerismo al señalar: "No me sorprende la actitud del kirchnerismo; existe una obstinación por decir que se trata de una acción penal. Lo dicen porque no quieren investigar los bienes de la corrupción del pasado, lo hacen en defensa propia".

El senador del peronismo pampeano Daniel Lovera dijo a su turno que "este Gobierno no deja de sorprender por el desconocimiento del procedimiento parlamentario al dictar un DNU sobre un tema que estaba en pleno tratamiento en el Congreso".

"No existe ninguna circunstancia excepcional que impida continuar con el trámite de la ley; podrían tranquilamente haber llamado a sesiones extraordinarias", añadió.

Para la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti "la finalidad del DNU iba a ser la construcción de jardines de infantes y de obras que mitiguen las inundaciones; pero como no lo hicieron le quieren cargar a la Justicia la mala política económica, financiera y social que lleva adelante desde 2015".

Para la mendocina, "el DNU es inconstitucional en su contenido y en su forma"

En el cierre, y cuando la firma del dictamen de mayoría ya era un hecho, el senador radical Luis Naidenoff señaló que en el caso del de extinción de dominio se apeló a ese instrumento "porque no había margen de demora" y que "se cumple con los parámetros asignados".