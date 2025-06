Los militantes de Cristina Fernández de Kirchner volvieron a la vigilia en Constitución luego del desalojo

Desalojo CFK 2.jpg El operativo de la Policía de la Ciudad para desalojar el acampe frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. X (@lauritalonso)

"Los jueces tienen que tomar las medidas que generen la menor convulsión posible, entonces, a mi me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación y todas las que hacen al proceso penal puedan hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir hasta los tribunales", manifestó este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con A24, y agregó: "No va a generar nada positivo, un momento de tensión, de movilización de fuerzas federales. Si yo estuviera en ese lugar, intentemos no generar esta situación de tensión social".