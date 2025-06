El calvario que viven los vecinos de Cristina Kirchner desde que se conoció el fallo de la Corte

"Es vivir en un caos. No poder dormir por los cantos, los gritos, no poder pasar para hacer mandados", denunció en declaraciones a Radio Rivadavia, y sumó: "Es ver como la gente pierde su libertad porque la que tiene que estar presa es ella y los que estamos presos somos nosotros, los vecinos".

"No hay respeto a la sociedad porque la que es ladrona es Cristina. La que tiene que estar presa es ella", insistió, y completó: "Nos hacen querer creer que los que somos delincuentes somos nosotros. No nos dan lugar a vivir en paz, tendría que estar encerrada y no con prisión domiciliaria. Menos ahí".

"No es un lugar para que tenga una prisión domiciliaria. No tendría que tener ningún privilegio porque se demostró con muchísimas pruebas que la señora es una corrupta que nos robó a todos y la gente que está ahí, a la gente que vive en el barrio", aseveró Sonia Ester.

En la misma línea, agregó: "No puede ir presa con todas las comodidades. Si va presa ahí vamos a tener todo el tiempo a militantes gritando, escribiendo las paredes. El barrio es un desastre. Nos cuelgan carteles y banderas".

"No hay derecho a que vivamos en paz", subrayó, y sumó: "Bastante nos robó y vivimos soportando a sus militantes que no entienden porque son tan ladrones como ella o no quieren ver la realidad de que la persona vive feliz y contenta, aunque esté presa en su departamento, no le falta nada".

Por último, remarcó que las personas que permanecen en las inmediaciones del barrio padecen el frío y la lluvia, mientras Cristina Fernández de Kirchner "desayuna y utiliza el aire acondicionado". "Estoy indignadísima, estoy enojada. La Justicia tiene que hacer más. Si tiene que estar presa que lo esté como cualquier delincuente, perdió todo derecho", concluyó.