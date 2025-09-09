Los insólitos muñecos que lanzó Ricardo López Murphy para hacer campaña y chinear a Karina Milei

En la antesala a las elecciones legislativas nacionales, el diputado nacional Ricardo López Murphy puso en modo campaña en las redes y lanzó una sorpresiva serie de muñecos de su figura con Inteligencia Artificial (IA). De yapa, chicaneó al Gobierno con las presuntas coimas de Karina Milei .

“Salió el merchandising de la campaña del bulldog. ¿Cuál prefieren?”, escribió el legislador su cuenta de X. Y cerró con un dardo para la secretaria General de la Presidencia: "El 3% de lo recaudado lo donaremos a vendedores de tortas".

La publicación, que se viralizó inmediatamente, muestra cuatro versiones de los muñecos coleccionables. En una de ellas, López Murphy alza un bulldog; en otra posa con un traje clásico; en otra lleva lentes de sol y, como remate final, otra de las versiones lo recrea en su famosa foto viral en sunga.

López Murphy bulldog IA

IA Lopez Murphy

Ricardo López Murphy apuesta a renovar su banca

López Murphy inició su campaña para las elecciones legislativas de octubre intentando renovar su perfil. El economista se postula para revalidar su banca en el Congreso distanciado del PRO y de Javier Milei, hacia quien ha incrementado las críticas tras los últimos sucesos.

En ese marco, competirá bajo el sello "Potencia CABA", conformado por el partido de López Murphy, Republicanos Unidos, el Partido UNIR y el Partido Demócrata.

Además, el diputado irá acompañado por el general retirado y exjefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, como candidato a senador, con el objetivo de captar el voto de la derecha opositora y de la "familia militar" que no está conforme con el Gobierno libertario.