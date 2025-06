Los herederos de Cristina Kirchner se juntaron pero no hubo ni foto ni acuerdos

Desde la Gobernación no dieron ninguna información. Como si la reunión no hubiera existido. Entre los intendentes todo está mucho más claro. Ellos reconocen, en privado, que tienen que ser ellos los que discutan entre sí porque sus líderes naturales y políticos no tienen ni la ductilidad ni la practicidad que ellos tendrían al hablar entre pares. La frase de un jefe comunal que habló con MDZ fue: “Estamos entre uno que hereda pero no tiene votos y el otro que nunca condujo nada”.