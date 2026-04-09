Ley de Glaciares: el Gobierno encontró un oasis en la tormenta mientras la oposición empieza a levantar cabeza

El Gobierno sancionó la nueva Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados con 137 votos afirmativos y 111 negativos. Así, consagró una victoria política que funcionará como un oasis en el árido desierto que atraviesa el Gobierno desde que estalló el escándalo de Manuel Adorni.

En medio de la tormenta, La Libertad Avanza logró retener el apoyo del PRO, la UCR y los aliados provinciales . Al inicio de la sesión estuvieron firmes para defender a Manuel Adorni, que recibió pedidos de interpelación, y para sostener la decisión que bajó Karina Milei de suspender las acreditaciones oficiales de los medios críticos con el Gobierno. Al final, se sentaron y pusieron los votos para cumplir el compromiso tripartito que en diciembre del año pasado trazó la Casa Rosada, los gobernadores de la Mesa del Litio y las empresas mineras.

Para el cierre de la sesión, Karina Milei se mostró en los balcones del recinto. No quiso perderse el momento de celebración que tuvo el oficialismo después de las duras semanas que atravesaron. Al lado de la hermana del presidente estuvo el ministro de Interior, Diego Santilli. Manuel Adorni, que suele acomapañar a Karina Milei y a Santilli en este tipo de celebraciones, estuvo ausente . En medio del escándalo por sus propiedades, la sola aparición de su figura en el recinto podía empañar la jornada de celebración oficialista.

El libertario José Peluc (San Juan), en su rol de miembro informante, fue el primer orador y con una sonrisa que se le escabullía entre cada oración defendió el proyecto. "Si leen las presentaciones escritas, verán que el 70% está a favor de la nueva Ley de Glaciares ", sostuvo y se atrevió a chicanear a la oposición: " Ustedes no entienden el sistema del agua y (la modificación a la ley) va más allá de lo que ustedes quieren interpretar ".

"Estamos totalmente a favor porque tenemos experiencia minera y (experiencia en San Juan) de falta de agua", insistió el sanjuanino. A su turno, Nicolás Mayoraz (Santa Fe) sostuvo que la modificación de la Ley de Glaciares que aprobaron "busca aclarar conceptos y no se altera el paradigma". Y cuestionó la ley actual: "Lleva 15 años la ley sancionada y solo se han hecho estudios de primer nivel".

Emotivo discurso de un excombatiente de Malvinas en Diputados MDZ | Juan Mateo Aberastain

Toda victoria germina desde una derrota. Al menos así ocurre en el Congreso. La oposición, en todas sus vertientes, es la gran vencida de esta jornada. No pudo sumar nada al temario y en todo momento estuvo lejos de pelearle la ley, o alguno de sus artículos, al oficialismo. Tan despejado estuvo el panorama para el Gobierno que en ningún momento tuvieron que llegar los funcionarios de la Casa Rosada para salvar el proyecto. "Nosotros vamos a perder la votación", reconoció el peronista José Glinski (Chubut) en el recinto.

Aun así, los distintos bloques de la oposición empiezan a buscar algo de luz. Juntaron 125 votos afirmativos para sumar al temario un proyecto de interpelación a Karina Milei, hermana del presidente, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Un número que los deja muy cerca de los 129 que se necesitan para el quórum. Además, la oposición ya tiene definida una estrategia unificada para ir a los tribunales y frenar ahí la implementación de esta ley.

"Hace bien el Gobierno en defender todo sin meterse en qué dice el proyecto y enfocarse en aclarar que es legal lo que están haciendo, porque la judicialización es lo que más los preocupa", comentó Agustín Rossi (Santa Fe) en el recinto.

Los números que ilusionan a la oposición

Con estos números, empiezan a vislumbrar la posibilidad de repetir la ecuación que hasta diciembre de 2025 le permitió a la oposición manejar los ritmos de la Cámara baja y arrollar a La Libertad Avanza en cada votación. Esa estrategia consiste en convocar a una sesión para emplazar a las comisiones a tratar y dictaminar distintos proyectos. En 2025, el Financiamiento Universitario y la emergencia en Discapacidad fueron los principales.

Con los 125 votos que respaldaron el pedido de interpelación de Ferraro, la oposición quedaría al borde de conseguir el quórum necesario para habilitar una nueva sesión con emplazamientos. La cuenta que hace el bloque opositor que quiere volver a disputarle la agenda parlamentaria al oficialismo da 129 votos muy justos. Para lograrlo, deberían sumar a los tres diputados de Unión por la Patria que estuvieron ausentes, y también a Marcela Pagano y Nicolás Massot. Además, deben terminar de convencer a los dos del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, que a pesar de sus declaraciones adversas al Gobierno no terminan de soltarle la mano en las votaciones. El último en la cuenta sería Martín Menem, quien como presidente de la Cámara baja debe sentarse al inicio de la sesión y dar quórum.

Estas son algunas de las cuentas que hace la oposición para retomar el control de la agenda parlamentaria. Es cierto que todo es todavía muy embrionario, pero las grandes victorias comienzan a gestarse en lo más oscuro de las derrotas.