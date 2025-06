La verdad ante afirmaciones inexactas

Ante la reciente noticia publicada en Mendoza Post titulada: Quincho: golpazo para una empresa mendocina y el dron bobo de ATM, OSP S.A (ex Publicidad Sarmiento S.A), en virtud de la cantidad de errores e inexactitudes vertidas en la misma, procede a poner en público conocimiento, la verdad acerca de lo allí expuesto.

El transcurso del tiempo, produjo diferencias sobre el modo de gestionar, y luego de más de cuarenta años de relación comercial se inició un proceso de separación de los negocios compartidos. Se pactó entonces la división de los negocios, entre los cuales, estaba incluido el de la administración del contrato de mobiliario urbano con el Municipio de Quito, contrato que a la fecha de separación de los activos (Septiembre de 2019) se encontraba en sus inicios y en perfecto cumplimiento. El concedente había firmado el acta de recepción de obra definitiva (La inversión.)

En la división de los negocios mencionada y a partir de septiembre de 2019, Orlando Roberto Terranova, junto con la incorporación de Orly Terranova como socio, se quedaron con la totalidad de OSP y los medios de comunicación, MDZOL.com y MDZ Radio.

Eduardo Raúl Terranova, por su parte, quedó con la totalidad de los negocios de publicidad en la vía pública en el exterior (incluyendo el negocio con el Municipio de Quito) y también con el capital accionario de Imprint S.A.

El acuerdo marco general y contratos anexos firmados a partir de septiembre de 2019, trasladaron a cada parte los derechos completos de lo convenido por mutuo acuerdo, eximiéndose de toda responsabilidad pasada y futura y concediéndose respectivas indemnidades de toda eventualidad.

De esta forma, producida la división de empresas, el tema contrato con el Municipio de Quito, pasó a ser manejado y operado en su totalidad por Eduardo Raúl Terranova y su hijo Santiago Terranova.

En este contexto, Eduardo Raúl Terranova tenía determinadas obligaciones, a saber:

I) Notificar al municipio de Quito del acuerdo firmado entre él y OSP (Cesión de la posición contractual y negocio en participación.)

del acuerdo firmado entre él y OSP (Cesión de la posición contractual y negocio en participación.) II) Gestionar la cesión del contrato a una sociedad distinta de OSP, para liberar a esta última de cualquier responsabilidad.

del contrato a una sociedad distinta de OSP, para liberar a esta última de cualquier responsabilidad. III) Aportar todos los fondos necesarios para la operación del negocio y liderar empresarialmente la operación de la sucursal (La gestión.)

necesarios para la operación del negocio y liderar empresarialmente la operación de la sucursal (La gestión.) IV)Mantener indemne a OSP y Orlando Roberto Terranova.

Por su parte, OSP y Orlando Roberto Terranova cumplieron completamente con las obligaciones a su cargo previstas en este acuerdo de cesión de posición contractual y negocio en participación.

La destrucción de la relación con el Municipio y los pasivos (octubre del 2019 a diciembre de 2022):

Con la inversión ya realizada y aceptada y con plenos poderes de administración Eduardo Raúl Terranova y Santiago Terranova debían gestionar y cumplir con el contrato, lo que incluye el pago de canon mensual al Municipio de Quito, el mantenimiento del mobiliario objeto del contrato, y la administración de la relación con el concedente con el debido profesionalismo. Pero las cosas no fueron como debieron haber sido y bajo la entera responsabilidad y administración de Eduardo Raúl Terranova y Santiago Terranova, comenzó una batalla de público conocimiento, mediática y judicial con el Municipio de Quito.

Ante las noticias recibidas por la publicidad que alcanzó el conflicto (y no precisamente por haber sido informados por Eduardo Raúl Terranova, como tendría que haber sido) Orlando Roberto Terranova y OSP solicitaron de manera urgente informes respecto del estado del contrato.

Así las cosas y bajo la administración de Eduardo Raúl Terranova y Santiago Terranova, el conflicto aumentó y el Municipio rescindió el contrato. Eduardo Raúl Terranova y Santiago Terranova comenzaron una nueva pelea judicial en jurisdicción de Guayaquil, algo no tan natural para un contrato que se ejecutaba en la ciudad de Quito.

3.Volvamos al comienzo:

Ni OSP, ni mucho menos Orly Terranova, tuvieron que ver en la gestión frustrada de Quito, como lo afirma la nota de Mendoza Post. Claro está que, ningún beneficio causaba esta nueva responsabilidad para OSP, ni mucho menos para Orly Terranova. Nadie quiere hacerse cargo de un negocio fallido. Eduardo Raúl Terranova y Santiago Terranova, otra vez en un negocio en crisis, no dejaron opción.

Hoy, las consecuencias del desvarío de quienes llevaron el negocio adelante y del despropósito del Municipio de Quito, son llevadas con responsabilidad, profesionalismo y tranquilidad por OSP, que a su vez está más sólida, activa y creciente que nunca, en sus más de setenta años de vida.

El costo en tiempo y dinero de la administración del conflicto en Quito, está a cargo de OSP, pese a que Orlando Roberto Terranova y Orly Terranova no tuvieron participación alguna en todo lo acontecido con la municipalidad de la ciudad capital ecuatoriana. A la vista está que fue todo obra directa de quienes se quedaron con ese contrato en la división original de los negocios y que por sus insólitos conflictos con la ciudad y sus reiterados incumplimientos para con la casa matriz, obligaron a ésta a ocuparse de la administración del conflicto en curso, con el propósito de evitar daños mayores a los ya producidos por la gestión de Eduardo Raúl Terranova y Santiago Terranova.

Daños que debían ser evitados y/o que debían ser solventados por sus responsables: quienes condujeron y administraron el contrato de Quito, por las indemnidades pactadas en los contratos vigentes entre las partes a la fecha que regularon la separación.

Todo lo expuesto está basado en hechos reales, objetivos y cada uno fundados y probados en un proceso que tramita actualmente en un Tribunal Arbitral en Buenos Aires.

Cabe destacar que a la fecha, entre otros procesos, se encuentran en análisis, posibles acciones legales por la administración fraudulenta de Eduardo Raúl Terranova y su empresa unipersonal uruguaya Celvini S.A.

El desmanejo comercial de este último y su hijo, no se evidencia únicamente en la trágica gestión del negocio de Quito, Ecuador, sino también en el devenir de lo que fueron los negocios que adquirieron luego de la separación ya mencionada, todos y cada uno de ellos, con pésimos desenlaces empresariales, a saber:

1) Contrato de Medellín: el Municipio a la fecha de la opción de prórroga, decidido no continuar con el mismo y en consecuencia debió disolverse la sociedad.

2) Contrato en Santo Domingo, República Dominicana: Eduardo Raúl Terranova y Santiago Terranova perdieron el control con su socio local por deudas e incumplimiento de obligaciones. La empresa tuvo que ser vendida.

3) Imprint SA.: Cerrada a los pocos meses de transferida la sociedad, con conflictos laborales en marcha y deudas fiscales y previsionales.

Claro está que, Eduardo Raúl Terranova debe mantener indemne a Orlando Roberto Terranova, OSP y empresas vinculadas, por su pésima administración y gestión del negocio de Quito, que, bajo su total gestión, fue rescindido unilateralmente por su exclusiva culpa, exponiendo a OSP, a un sinfín de contingencias y daños, sobre los cuales ellos debieron (y deben más que nunca) responder.

Sirva para esclarecer a quienes leyeron lo escrito con falta de conocimiento completo y sin consultar a OSP ni a Orly Terranova a quien citan desaprensivamente, sin fundamento ni necesidad, como lo hicieran antaño asiduamente.

OSP lamenta profundamente que ciertos medios continúen difundiendo información inexacta, basada en versiones sesgadas o erróneas, sin ejercer el deber básico de consultar a todas las partes involucradas. Frente a este tipo de operaciones mediáticas, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta gestión informativa y empresarial.

La verdad no necesita adornos: OSP no fue parte, ni tuvo injerencia alguna, en la administración fallida del contrato con el Municipio de Quito, y no debe cargar con responsabilidades que le son completamente ajenas.

Quienes gestionaron mal, deben responder por ello.

La justicia ya está actuando.