"¡La vas a chocar mal!", Cristina Kirchner disparó contra Javier Milei tras intervenir en el mercado cambiario

Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el programa económico del Gobierno luego de que se conociera la intervención en la banda de flotación del dólar.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios filtrados que involucran a su extitular Diego Spagnuolo y la primera plana de la administración libertaria, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un extenso mensaje en su perfil de X donde apuntó contra Javier Milei luego de que el Gobierno decidiera intervenir en el esquema cambiario.

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!", disparó la expresidenta en su cuenta de X.

Los dardos de Cristina Fernández de Kirchner tras el anuncio del Gobierno Por otro lado, la titular del Partido Justicialista a nivel nacional criticó el programa económico del Gobierno en lo que respecta a la salida de dólares al exterior, la deuda y el esquema de importaciones: "Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…".

En otro orden de cosas, la exmandataria ironizó respecto a la intervención sobre la banda de flotación cambiario que comunicó este martes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de su cuenta de X: "Así estamos, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'... SIN PESOS Y SIN DÓLARES. Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela austríaca. ¡Cuánta pelotudez, Milei, dicha sin ton ni son!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1962989973583384830&partner=&hide_thread=false ¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó…



Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario.



¡La vas a chocar mal!



Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 2, 2025