Reapareció CFK y cargó contra Javier Milei: habló de una "catástrofe social" y del caso Spagnuolo

Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente mediante un mensaje grabado que se difundió en un acto encabezado por Axel Kicillof en Pilar. Allí lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno de Javier Milei , con el foco puesto en el área de salud y en el reciente escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La expresidenta criticó la desregulación en el sistema sanitario, el recorte de programas de salud y la corrupción en la Andis. Con ironía, expresó: “La culpa siempre es de los kukas, claro”, aludiendo a la estrategia oficialista de responsabilizar al kirchnerismo en medio de las investigaciones.

Cristina Fernández de Kirchner describió la situación actual como una “catástrofe social” y vinculó la falta de controles con las 96 muertes por consumo de fentanilo contaminado, además del esquema de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. “La desregulación también puede matar”, afirmó.

Recordó que durante su gobierno, entre 2011 y 2012, se reguló por primera vez el fentanilo y se implementó un sistema de seguimiento estricto en toda su cadena de producción y distribución. En contraste, responsabilizó a Mauricio Macri, al que llamó “socio minoritario de los hermanitos Milei”, por haber revertido esa política en 2016.

La exmandataria también cuestionó el debilitamiento de instituciones como el Hospital Garrahan y el Bonaparte, la eliminación de medicamentos gratuitos del PAMI, la interrupción en la entrega de psicofármacos y vacunas, y el colapso de la atención en hospitales públicos.

El caso Spagnuolo y los vínculos con Milei

En relación con la Andis, Cristina se refirió a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y exabogado personal de Milei. Mencionó los audios filtrados en los que describía un mecanismo de cobro de coimas y señalaba a funcionarios del Ejecutivo: “Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad y después rajó cuando se armó el quilombo”.

Con un tono desafiante, se preguntó: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem?”.

La crítica a Sturzenegger

En otro pasaje de su mensaje, retomó críticas a Federico Sturzenegger por su “obsesión desregulatoria”. Aseguró que en su momento había advertido que sus medidas beneficiaban a unos pocos poderosos: “Aquella vez dije que solo desregula a favor de poquitos muy poderosos, casi una premonición, que se comprueba con el caso del fentanilo”.

Con sarcasmo, se respondió a sí misma respecto de su propuesta de liberar la importación de medicamentos genéricos: “Si serás idiota, Cristina. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados para discapacitados”.