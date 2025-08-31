¿Es Cristina fascista? Qué dice el polémico libro que tiene en su biblioteca

Hace poco pasó inadvertida una polémica relacionada, otra vez, con la expresidente Cristina Fernández de Kirchner . En la biblioteca del departamento donde cumple su prisión domiciliaria se pudo observar, en numerosas fotos, un libro con un curioso título: "Homenaje de la Industria y el Comercio Argentino a S.E. Benito Mussolini ". MDZ accedió al libro editado en 1937 para descubrir su contenido.

El día 2 de agosto, La Derecha Diario hizo notar lo que ya otros usuarios de la red social X se preguntaban. El medio afín al Gobierno replicó una foto de la líder del kirchnerismo junto a Gabriela Rivadeneira, expresidente de la Asamblea Legislativa de Ecuador, haciendo zoom en el libro que aparece a sus espaldas. "Habla de los vínculos del empresariado y del sindicalismo argentino con el dictador fascista italiano ", dice el posteo, dando a entender un vínculo estrecho entre el peronismo/kirchnerismo con el fascismo.

Recién diez días más tarde, Oscar Parrilli retrucó en Facebook el posteo de La Derecha Diario. Según el senador nacional, el libro fue un regalo de un "compañero" peronista a la ex presidente, "como un documento histórico de lo que pensaban los empresarios y gobernantes argentinos en 1936 sobre Benito Mussolini".

Parrilli aprovechó para contratacar. Compartió una foto del libro con las declaraciones de Roberto Noble, el fundador del Diario Clarín ocho años más tarde de la edición del libro, sobre Benito Mussolini. Noble escribe allí sobre "el genio de Mussolini", además de hablar de un regocijo de los argentinos "por la gloria de Italia y de Mussolini". "Héctor Magnetto, actual CEO del Grupo Clarín, piensa igual? Ese pensamiento sigue aún vigente en dicho medio? A veces parece que sí…", escribió textual Parrilli.

Libro Mussolini-Roberto Noble Una de las fotos del libro, sostenido por la propia Cristina Kirchner, que compartió Oscar Parrilii, con claras declaraciones de Noble a favor de Mussolini. Foto: Facebook

El verdadero contenido del libro en homenaje a Mussolini

Tapa libro Mussolini La tapa de un ejemplar del libro en homenaje a Mussolini que posee Cristina Fernández de Kirchner. Foto: MDZ/Franco Occhipinti

Hoy en día solo queda un ejemplar de "Homenaje de la Industria y el Comercio Argentino a S.E. Benito Mussolini" a disposición del público general. Se trata de una unidad en la Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, a solo pasos de la Casa Rosada, a la que MDZ pudo acceder para develar que contiene verdaderamente el documento de la polémica. Lo cierto es que, tanto lo dicho por La Derecha Diario sobre el "empresariado y sindicalismo", como por Parrilli cuando habla de un registro de los pensamientos de los "empresarios y gobernantes" del momento, son solo verdades parciales.

El libro parece ir más allá. Alternando entre el italiano y el español, es una clara adhesión al régimen de Mussolini desde la Argentina. Sin embargo, parece ser más una ofrenda de la comunidad italiana radicada en su nuevo país al líder fascista, que un certificado de relaciones entre políticos o parte de la clase dirigente argentina y Benito Mussolini.

Políticos y empresarios

Aunque las declaraciones de políticos o empresarios con vínculos políticos son minoritarias, sí es cierto que algunos de ellos dan muestra de su apoyo a Mussolini en el libro. Algunos lo hacen de forma más convencida y otros, a claras luces, como una mera formalidad de compromiso con la densa comunidad italiana del momento en el país (gran parte de la cual ciertamente era adepta a la figura de Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial). Pero, así como se pudo constatar la veracidad de las declaraciones de Roberto Noble en una de las páginas, entre tantas del montón, también aparecen adhesiones de otras vertientes políticas de la época, como la del proto peronista y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco.

Libro Mussolini primera página Una de las páginas del libro en homenaje a Mussolini donde se muestran los nombres de diferentes político locales como parte del "Comité de Honor". Foto: MDZ/Franco Occhipinti

Roberto Noble no es el único referente de la prensa local que dice presente en el libro. Es más, ni siquiera es el más enérgico. Las primeras páginas reproducen en su totalidad un artículo titulado "De la Revolución al Imperio". Escrito por Carlos R. Etcheverry, sub-director del diario La Razón en aquel momento, el artículo habla de Mussolini en sus líneas como "un profeta", "conocedor profundo de su pueblo" y una persona a la que "cupo el destino de los iluminados y los ungidos", entre otras alabanzas.

Libro Mussolini artículo La Razón El artículo del sub-director de La Razón, reproducido en "Homenaje de la Industria y el Comercio Argentino a S.E. Benito Mussolini". Foto: MDZ/Franco Occhipinti

Además de algunos pocos políticos de alto rango más que decidieron dejar su mensaje, como el diputado Matías Sánchez Sorondo, también decidieron escribir sus palabras un par de intendentes, en nombre de sus municipalidad, como Bragado o Mar del Plata (ahora municipalidad de General Pueyrredón).

Intendencia de Bragado- Libro Mussolini El intendente de Bragado del momento, Francisco Ibarra, adhiere al homenaje. Foto: MDZ/Franco Occhipinti

Empresas, publicidades y mensajes personales

Las páginas revisadas por MDZ muestran una oportunidad para diferentes empresas, la mayoría de la comunidad italiana, para vanagloriarse de su progreso y, de paso, usar el libro como una oportunidad publicitaria. Aparte de los grandes empresarios que, tanto La Derecha Diario como Parrilli quieren hacer notar, también se muestran pequeños emprendimientos y Pymes, como las que el peronismo aduce siempre defender. Es así como se pueden encontrar tanto anuncios de Cinzano o Branca, como de un tal Nazareno Corradini, que muestra orgulloso su garage para automóviles instalado en la calle Tucumán 1449/50 de la Ciudad de Buenos Aires.

Algunas publicidades simplemente festejan "el bello idea de la fraternidad italo-argentina", como es el caso de Terrabusi, mientras que otros, al estilo de los ingenieros de Manfredo R. Cantalupi & Cía., hablan del "Duce" como uno de "los grandes hombres", junto al Papa y al rey de Italia.

Publicidad Libro Mussolini Una publicidad que homenajea al "Duce" y al mismo tiempo expone sus trabajos en el Kavanagh y otros edificios notables de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: MDZ/ Franco Occhipinti.

Dando vuelta la página, Juan Podestá anuncia su establecimiento en Rivadavia 2802: Fiambrería-Confitería-Restaurant-Bar. Todo en uno. No solo los políticos dejan sus mensajes, sino también "ciudadanos rasos", tanto argentinos como italianos. Renato Gardini, italiano, se presenta como "campeón de lucha" y saluda al "Duce". El militar de reserva argentino, Sr. Olguins Estrada, da cuenta de su "sincera admiración" por la "acción y obra" de Mussolini. José Luis Mármol, ciudadano español radicado en Argentina, escribe sobre la admiración que tiene por "la formidable obra que el fascismo realiza". Y así se suceden los ejemplos que, junto a las pequeñas empresas, son mayoría en el libro.

Taller Libro Mussolini Antonio Di Benedetto muestra el antes y el después de los neumáticos cuando pasan por su taller. Foto: MDZ/Argentina.

Qué nos dice el libro en San José 1111

"El primer ministro de Italia tendría que ser el primer ministro del mundo entero, tan acertada es su obra maravillosa para el futuro de la nación". Esa es la frase de un tal Cesar E. Gamba registrada en "Homenaje de la Industria y el Comercio Argentino a S.E. Benito Mussolini"; frase que quizás sea un resumen del espíritu del libro. Por un lado, una definición exagerada para homenajear a un líder sobredimensionado. Una propaganda política que pretende ser homogénea y doctrinaria, pero que no puede evitar dejar aflorar las jactancias personales. Por otro lado, el resaltar la obra de una nación italiana en el exilio y sus virtudes en un nuevo suelo que hizo propio. Dos caras diferentes de un solo libro. Una tapa polémica y una contratapa orgullosa. Un libro polémico, como el peronismo.