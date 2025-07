La UCR y el cierre de listas: los detalles de las negociaciones por las candidaturas

Las candidaturas que suenan

Más allá de que no lo indica la ley, desde que Cornejo está a la cabeza del radicalismo, este tiene la idea en general de que los legisladores no deben tener un tercer mandato, e incluso algunos no tendrán un segundo. Es decir apuntan a mostrar caras nuevas en las distintas elecciones. Por eso, algunos dirigentes que terminan sus 4 o sus 8 años en la Legislatura ya fueron avisados de que no serán candidatos.