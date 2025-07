Cómo funcionará el "veto cruzado" en la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza

De esta forma, señaló que hay "un compromiso de veto cruzado por el caso de los dirigentes que entren de un lado o de otro", en términos de los que pueda presentar Cambia Mendoza o bien La Libertad Avanza.

De igual forma, habrá tiempo hasta el 17 de agosto para terminar de delinear las candidaturas antes de la presentación oficial para las elecciones del 26 de octubre.

Las chances de la alianza en las elecciones

Casado también habló sobre cómo ve al electorado, y dijo que cree que hay "un gran porcentajes de la población de Mendoza que apoya a Cambia Mendoza y La Libertad Avanza; mientras que también veo una oposición bastante fragmentada y sin dirigentes de peso para contrarrestar".

Sostuvo que, de igual forma, la fortaleza de la alianza se dará en términos también de "la oferta electoral que se presente, con cada uno de los dirigentes, el conocimiento de la gente y el propio territorio", marcó.

De igual forma, indicó: "Creo que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza pueden sacar un muy buen resultado porque hay varias cosas que van en pos de ello".

"Estamos ofreciendo una oferta uniforme al ciudadano, y mostramos que el verdadero enemigo es el kirchnerismo, que tenemos que dar una señal inequívoca del camino que tenemos que seguir en el país y que si íbamos fragmentados, la oferta habría sido dudosa para los ciudadanos, que en definitiva, quería elegir lo mismo".

El pase de facturas a Correa Llano

Por último, respecto a su afiliación a las "Fuerzas del cielo", indicó la vicegobernadora que todo ese trámite "depende de Facundo Correa Llano".

Sobre si Karina Milei ha "bajado" línea para frenar la afiliación, dijo que no es así: "He estado hablando con Javier Milei y dijo que no pasa por ahí. De igual forma, más tarde o más temprano… la pueden dilatar, pero no modifica mi posición ideológica que la tengo desde hace tiempo, así como mi apoyo a Javier Milei".

Para Casado, Correa Llano "ha tenido bastante cerrado el partido. No sé si por lo que sucedió con Lourdes Arrieta, pero no conocemos nombres de dirigentes en los departamentos que sean representativos del espacio. Si bien se han hecho inauguraciones de sedes, no hay suficiente movimiento o posicionamiento de referentes aún".