La UCR quiere cambiar la boleta única tras un repetido error en la última votación

Las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre fueron una experiencia inédita para las votaciones en Mendoza. Por primera vez se votó a través de dos boletas únicas para elecciones nacionales y locales concurrentes. El balance de las autoridades fue positivo pero el escrutinio dejó en evidencia un error bastante frecuente que cometieron varios votantes, que solo votó la categoría de senadores provinciales, confundiéndola con el de “voto por lista completa”.

Ante esta situación manifestada durante los últimos comicios, desde la UCR provincial presentaron un proyecto en la Legislatura para modificar la ley que regula la boleta única en Mendoza. El principal cambio que se propone es un rediseño del casillero de “voto lista completa” para que se ubique en el centro de la columna de cada agrupación, en lugar de estar arriba a la derecha.

La iniciativa es impulsada por las senadoras oficialistas Ángela Floridia y Yamel Ases. Concretamente plantea una modificación a la Ley Nº 9375, que regula la Boleta Única de Sufragio en la provincia.

El objetivo de la propuesta es “actualizar y perfeccionar su diseño general, incorporando mejoras vinculadas a la claridad visual, la jerarquización de la información, la accesibilidad cognitiva y la identificación partidaria”.

La reforma en el diseño de la boleta única plantea una revisión integral de los criterios de estructura, color, orden y contraste de la boleta, buscando facilitar su comprensión por parte de todos los electores y reducir los márgenes de error o confusión al momento de emitir el voto.

El proyecto que presentó la senadora Floridia, quien ha sido además apoderada de la UCR, hace hincapié en la experiencia del uso de la boleta única en las elecciones del pasado 26 de octubre.

Resalta que durante el escrutinio se observó una diferencia estadísticamente significativa entre las categorías de Senadores Provinciales y las de Diputados Provinciales y Concejales en cuanto al número de votos válidos emitidos.

En la boleta única nacional el porcentaje de votos en blanco fue de apenas el 2,45% y en la boleta única local en la categoría de senadores provinciales la proporción fue entre 6% y 8%. Sin embargo, al analizar el voto en blanco para diputados provinciales y concejales el porcentaje aumenta sensiblemente, llegando a ser del 10% o incluso del 15%.

Estos números superaron ampliamente los promedios históricos provinciales y resultando notoriamente superiores a los registrados en la categoría de senadores.

Boleta única Godoy Cruz

Desde la UCR resaltan que estos números revelaron que una proporción considerable de electores marcó únicamente la categoría de Senadores, sin advertir que podía manifestar su preferencia por toda la lista partidaria mediante el casillero de “VOTO LISTA COMPLETA”

“Esta situación no puede atribuirse exclusivamente al desconocimiento ciudadano, sino que guarda relación directa con el diseño y la jerarquización visual de la boleta, cuya configuración no permitió identificar con suficiente claridad dicha opción ni su alcance sobre el conjunto de categorías provinciales y municipales”, expresa en sus fundamentos el proyecto de ley impulsado por las senadoras radicales.

Qué cambio se propone

La modificación a la Ley N° 9375 que impulsa la UCR apunta a realizar una serie de innovaciones técnicas y visuales en el diseño de la boleta única provincial.

El cambio más importante consiste en la reubicación y rediseño del casillero “VOTO LISTA COMPLETA”, que se propone que se ubique en el centro de la columna de cada agrupación, con mayor tamaño, borde resaltado, fondo blanco y espacio suficiente para su correcta marcación, de manera que resulte fácilmente visible y comprensible.

En la última votación, el casillero de voto lista completa se ubicó en la parte superior de la columna de cada espacio político por encima del nombre de la agrupación, en letras de color blanco.

Se plantea también una clarificación de la estructura vertical de la boleta, asegurando una disposición ordenada y jerárquica de las categorías provinciales y municipales.

También la estandarización del diseño bajo responsabilidad de la Junta Electoral Provincial, que deberá garantizar uniformidad, contraste, legibilidad y accesibilidad visual en todas las columnas.

Asimismo, tambiénse propone la incorporación de un color identificatorio reservado por cada agrupación política, en función del calendario electoral, para facilitar la rápida identificación de las opciones partidarias por parte del votante.

Un modelo en permanente revisión

El modelo de bolta única papel de Mendoza se ha utilizado para tres procesos electorales en los últimos dos años pero ya ha experimentado importantes cambios.

Esta metodología se usó para las elecciones municipales desdobladas de 2023 y también para las elecciones a gobernador de ese mismo año, además de los recientes comicios legislativos.

Entre esas dos primeras experiencias, la Junta Electoral provincial autorizó un cambio en el diseño. En esa oportunidad se cambió el cuadro de votación donde se tenía que hacer la marca para que pase a estar en la parte superior de las categorías y se eliminó la franja gris o negra. De esta manera, se integró el cuadro de votación al espacio donde va la foto, el logo del partido y el listado de candidatos.