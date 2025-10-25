Esta boleta única se usará para votar en General Alvear en las elecciones
Este domingo tendrán lugar las elecciones legislativas para que los alvearenses elijan representantes para el Congreso, la Legislatura y su Concejo Deliberante.
El domingo 26 de octubre se realizarán en Mendoza las elecciones legislativas, en las que se renovarán bancas de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 municipios.
La jornada electoral tendrá una particularidad inédita: los ciudadanos votarán mediante dos boletas únicas de papel. Una de ellas contendrá a los candidatos al Congreso de la Nación, mientras que la otra incluirá la oferta electoral de senadores y diputados provinciales, junto con los concejales en los departamentos donde también se eligen cargos municipales.
En el departamento de General Alvear, los votantes encontrarán ocho opciones en competencia: Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.
Todas estas agrupaciones presentaron listas completas para los tres niveles de representación en cargos electivos, a excepción de Protectora que no llevará postulantes a concejales en el departamento.
Los electores podrán votar por lista completa o combinar candidatos de distintos espacios en cada categoría.
Para distinguir ambas boletas, la correspondiente a cargos provinciales y municipales tendrá reverso verde, mientras que la nacional será azul. Además, cada una deberá depositarse en la urna identificada con el mismo color, con el objetivo de facilitar el recuento y evitar confusiones.
Esta será la boleta única que encontrarán los ciudadanos de Alvear: