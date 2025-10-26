Voto en blanco, voto válido y voto nulo: cómo se consideran esas categorías con la boleta única

La boleta única mejora el sistema de votación. Cuándo un voto es válido o no.

El uso de la boleta única se nacionalizó, tras las experiencias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Cada provincia tiene su propio sistema y ahora se suma el nacional.

La boleta "nacional" es similar a la de Mendoza, pero no igual. Justamente la particularidad de Mendoza es que tiene elecciones concurrentes y hoy hay dos boletas únicas y dos urnas.

Votos válidos Los Votos válidos son aquellos en los que el elector o electora ha marcado una opción electoral por cada categoría de cargos a elegir o lista completa (en el caso de la boleta de Mendoza), en Boleta Única oficializada. Se considera válida cualquier tipo de marca dentro de los casilleros de cada una de las opciones electorales:

Voto de lista completa, mediante marca en el casillero de lista completa o marca en cada uno de los casilleros de cada categoría de una misma opción electoral. Esa opción está solo en la boleta única provincial de Mendoza. En la boleta nacional no existe la opción, aunque esta vez hay una sola categoría.

Voto de distintas opciones electorales si superposición de categorías.

Boleta con roturas pero en la que se pueden identificar datos de troquel y categorías. Voto en blanco Aunque haya boleta única, hay posibilidad de votar en blanco. Se considera voto en blanco cuando no hay ninguna opción marcada, es decir cuando no se tilda con la lapicera alguna de las opciones.