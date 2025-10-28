El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich no admite la derrota

"Hay que esperar los resultados oficiales", dijo el exgobernador y senador electo por la provincia de Chaco Jorge Capitanich .

Con esta afirmación el exmandatario provincial kirchnerista, en principio, en el rubro senadores no admite la derrota ante el gobernador Leandro Zdero quien asegura que la dupla radical con La Libertad Avanza ganó las elecciones parlamentarias del domingo.

Según los datos provisorios la diferencia a favor del oficialismo provincial es de menos un punto. En principio, Zdero obtuvo el 45,88 %; mientras que Fuerza Patria logró el 45,13 %.

En tanto para el rubro diputados nacionales el oficialismo provincial asegura que se impuso por dos puntos: 45,58 % contra 43,57 %.

Con estos resultados, en el rubro diputados nacionales, el oficialismo provincial y Fuerza Patria se reparten las cuatro bancas en disputa.

Para Capitanich faltan contabilizar votos. "Por eso no hay nada definido", expresó.

Formosa, sin sorpresa

En Formosa no hubo sorpresas. Como viene sucediendo desde 1995 el gobernador peronista Gildo Insfrán se impuso en las elecciones parlamentarias del domingo último.

Con el Frente para la Victoria el mandatario provincial se impuso en la totalidad de la provincia con el 57,34%, seguido por la alianza La Libertad Avanza con el 36,75%, Juntos por la Libertad y la República con el 3,79%, el Partido del Obrero con el 1,13% y Principios y Convicción con el 0,97%.

De esta manera, ocuparán una banca en la Cámara Baja, Graciela de la Rosa (FdV) y Atilio Basualdo (LLA).

Con estos resultados, Gildo Insfrán sigue convirtiéndose en el caudillo formoseño, sin intención de aspirar a un cargo nacional.

En este sentido sabido es que Gildo Insfrán intentará una nueva re elección como gobernador en el 2027. La última a la que podrá aspirar debido a la reforma de la Constitución Provincial que sólo permite un re elección.

Si bien Insfrán viene como gobernador desde 1999, la reforma constitucional tomó como primer mandato la actual gobernación, por ello le permite presentarse para un nuevo período de gobierno.

Asumen en Misiones

En Misiones La Libertad Avanza logró un 37% contra el Frente Renovador de la Concordia social que obtuve el 30%. Muy por debajo quedó el justicialismo dividido. Fuerza Patria obtuvo el 9,6 %; mientras que el Partido Agrario y Social logró el el 8,4 %.

Con estos resultados llegan al congreso Nacional el extenista profesional Diego Hartsfied y Maura Gruber por La Libertad Avanza y Oscar Herrera Ahuad por el oficialismo provincial. Harstfeld es diputado electo provincial. La pregunta que se impone es si fue un candidato nacional testimonial o si va a asumir la banca.

En declaraciones a la prensa provincial, previo a los comicios, aseguró que no era un candidato testimonial, por lo que se desprende que ocupará la banca en la Cámara de diputados de la Nación. Harsfield aspira a la gobernación en el 2027.

De su parte Oscar Herrera Ahuad, exgobernador y actual presidente de la Legislatura provincial también aseguró que no era un candidato testimonial.

El Frente Renovador ganó en 40 municipios, de los denominados “chicos”, mientras que La Libertad Avanza se impuso en las denominada comunas “grandes” lo que le permitió ganar la provincia,

Sorprendió el voto en contra, sobre todo en la ruta nacional 14 que tuvo el legislador electo provincial el peronista “masista” Ricardo “Cacho” Bárbaro quien en las elecciones provincial de junio las localidades ubicada sobre esa ruta le dieron la posibilidad de lograr la banca provincial. En tanto que el domingo último como se dice vulgarmente “le dieron la espalda”. Sólo se impuso en el municipio de El Soberbio.

También sorprendió el voto a favor de Milei de los productores yerbateros, quienes en más de una oportunidad plantearon su disconformidad por la desregulación de la yerba mate.

Es más días anteriores a la comisión hicieron un abrazo en defensa del Instituto Nacional de la yerba mate.

No es la primera vez que el oficialismo provincial pierde en las parlamentarias cuando no está en “juego” la gobernación. La imagen del gobernador Hugo Passalacqua y del exgobernador Oscar Herrera Ahuad está por encima de los 55%. “Aquí no estuvo en juego el modelo provincialista al que la gente viene apoyando desde 2003”, dijo un consultor del NEA.

Ajustado en Corrientes

Una elección de tres tercios fue el resultado en la provincia de Corrientes.

El oficialismo correntino, La Libertad Avanza y Fuerza Patria alcanzaron los votos necesarios para consagrar un diputado nacional por frente. El radical Diógenes González, la libertaria mediática Virginia Gallardo y el kirchnerista intendente de San Roque, Raúl "Rulo" Hadad, asumirán como diputados nacionales el 10 de diciembre.

El oficialismo Vamos Corrientes obtuvo el 33,91%, seguido por la Libertad Avanza con 32,67% y Fuerza Patria con el 28,32%.

El radical Gustavo Valdés fue el único de los gobernadores de Provincias Unidas que triunfó. Los mandatarios de Jujuy (Carlos Sadir), Córdoba (Martín Llaryora, aunque aquí sobresale la figura de Juan Schiaretti), Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y Chubut (Ignacio Torres) vieron cómo sus provincias se pintaron del violeta de La Libertad Avanza.

Dentro de Provincias Unidas Valdés se posiciona como uno de los presidenciables, aunque desde la intimidad del gobernador aseguran que no le interesaría ser candidato a presidente en el 2027 sino seguir posicionando en su provincia.

Valdés el 10 de diciembre asumirá como senador provincial. En tanto que como gobernador dejará a su hermano Juan Pablo Valdés.

Hubo alegría en La Libertad Avanza. Virginia Gallardo se puso al frente de la campaña tras la dura derrota de los libertarios en agosto en las elecciones provinciales y contó con un respaldo muy importante del electorado, principalmente en Corrientes Capital, logró una contundente victoria.

El justicialismo correntino también festejó. Si bien salió tercero colocó un diputado en reemplazo de Jorge Antonio Romero cuyo mandato vencerá en diciembre.