Con esta boleta única votarán en Lavalle y estos son todos los candidatos

Este domingo se realizarán las elecciones legislativas para votar diputados nacionales, legisladores y concejales.

Las elecciones legislativas se realizarán este domingo 26 de octubre y los mendocinos deberán votar para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 municipios.

Serán unos comicios inéditos para la provincia ya que se realizarán a través de dos boletas únicas en simultáneo. Una de las papeletas presentará a los candidatos a diputados nacionales y la otra a los aspirantes a cargos de legisladores y concejales, en los departamentos que renuevan sus bancas municipales.

En Lavalle, habrá ocho opciones en la boleta única: Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

Todas las fuerzas políticas llevarán candidatos en las tres categorías.

Al momento de votar, los electores podrán marcar el voto por lista completa o seleccionar postulantes categoría por categoría.