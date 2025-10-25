Con esta boleta única votarán en Lavalle y estos son todos los candidatos
Este domingo se realizarán las elecciones legislativas para votar diputados nacionales, legisladores y concejales.
Las elecciones legislativas se realizarán este domingo 26 de octubre y los mendocinos deberán votar para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 municipios.
Serán unos comicios inéditos para la provincia ya que se realizarán a través de dos boletas únicas en simultáneo. Una de las papeletas presentará a los candidatos a diputados nacionales y la otra a los aspirantes a cargos de legisladores y concejales, en los departamentos que renuevan sus bancas municipales.
Te Podría Interesar
En Lavalle, habrá ocho opciones en la boleta única: Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.
Todas las fuerzas políticas llevarán candidatos en las tres categorías.
Al momento de votar, los electores podrán marcar el voto por lista completa o seleccionar postulantes categoría por categoría.
La boleta única provincial y municipal tendrá reverso verde, mientras que la nacional será azul. Cada una deberá depositarse en la urna correspondiente, también diferenciada por color.
Esta es la boleta única para votar en Lavalle: