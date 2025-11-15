La UCR local tiene nuevas autoridades: quiénes son

La UCR renovó a sus autoridades por el próximo período. Andrés Lombardi seguirá al frente del partido. Se trata de un hombre que responde al gobernador.

La UCR mendocina renovó sus autoridades para el próximo período de dos años. No hubo muchas sorpresas en el comité de calle Alem este viernes 14 por la noche: Andrés Peti Lombardi seguirá al frente y una concejal de San Martín que responde a Luis Petri, Betty Mohr, será la vice.

De esta manera, quedarán representado, al mando el sector mayoritario del partido que reporta al gobernador Alfredo Cornejo, en la figura de Peti Lombardi quien además es el presidente de la Cámara de Diputados y por otro, el petrismo. Mohr reemplazará en la actual vicepresidencia a Griselda Petri quien asumirá como senadora provincial y es hermana del diputado nacional electo.

La nueva impronta de la UCR La característica que tuvo estos dos años de gestión de Peti Lombardi al frente del partido fue fortalecer los comité departamentales, donde se hicieron charlas no sólo con las autoridades partidarias sino también con los ministros del Ejecutivo.

Cornejo pidió que se apunte a que se refuerce la militancia territorial. Además, en los tiempos que corren este comité ha sido proclive a la alianza con la Libertad Avanza, tanto desde el sector de Cornejo como por supuesto, el petrismo. Griselda Petri llegó a su cargo hace dos años tras la buena performance que tuvo el actual ministro de Defensa en las PASO provinciales y además, porque luego Petri se convirtió en funcionario del presidente de Javier Milei.

A pesar de que Petri es de La Libertad Avanza, - pase que hizo tras ser electo candidato a diputado nacional en primer término por la alianza entre libertarios y radicales- sus dirigentes se quedaron en la UCR. No hay que perder de vista que el sanmartiniano quiere ser candidato a gobernador en 2027 y que un comité que tenga su representación también lo ayuda, a la hora de volver al radicalismo o de hacer alianzas.