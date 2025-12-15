La UCR aspira a renovar el frente con La Libertad Avanza para las municipales

El titular de la UCR Mendoza detalló el mecanismo que definió los candidatos para las elecciones municipales. También se refirió al acuerdo con Allasino en Luján.

Tras el reciente Congreso Ordinario del radicalismo mendocino y la designación de Leonel Chiarella como nuevo presidente nacional de la UCR, el presidente del partido en Mendoza, Andrés Lombardi, delineó en MDZ Radio el proceso de selección de candidatos para las seis elecciones municipales de febrero y los pasos a seguir para la conformación de alianzas.

Respecto al cónclave partidario provincial, celebrado ante la suspensión de las PASO, Lombardi explicó: “Ese mecanismo nosotros decidimos una modificación en la carta orgánica y los candidatos eran los que resultaban electos por el congreso partidario, que es el órgano máximo del radicalismo”. Destacó que fue un encuentro donde “se hizo un balance de los dos años de gestión” de su comité y del gobernador Alfredo Cornejo, y donde los postulantes “salieron prácticamente todos por consenso”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 15-12-2025 - MC ANDRÉS LOMBARDI - UCR Una vez ordenada la interna, el paso siguiente es la construcción de alianzas. “Corresponde abrir los espacios para la constitución de frente”, afirmó, refiriéndose al espacio Cambia Mendoza. “Aspiramos a renovar el frente electoral junto con La Libertad Avanza, que fue el que ganó la provincia”.

Sobre la posible incorporación del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, señaló: “Él ha mostrado intenciones de participar de este frente (…) Hemos tenido un excelente y coordinado trabajo en estos dos años”. No obstante, aclaró la prioridad: “La primera etapa corresponde resolver las cuestiones propias del radicalismo, una segunda que es avanzar con La Libertad Avanza, y una tercera es ver si hay nuevos partidos o figuras que quieran participar de este frente”.

Visión sobre la nueva conducción nacional Consultado sobre la elección de Leonel Chiarella a nivel nacional, Lombardi expresó: “Esperemos que con Leonel haya una nueva etapa del radicalismo”. En esa línea, subrayó la necesidad de un programa claro y moderno, que trascienda la defensa de la democracia –ya “un derecho adquirido”– y se centre en propuestas de gobierno. “El radicalismo tiene que mostrar las gestiones de sus gobernadores (…) que muestran un radicalismo proclive al desarrollo del sector privado, al equilibrio presupuestario, a la baja de impuestos”.