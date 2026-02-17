La sugestiva "pausa" de Luis Petri a un objetivo en 2027 y qué dice de las reformas del Congreso

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri , realizó este lunes una recorrida en Mendoza en medios de comunicación, donde defendió fuertemente la gestión del presidente Javier Milei y también la discusión de los proyectos que se están llevando a cabo en el congreso , tales como la baja de la edad de imputabilidad, como así también la reforma laboral, que ha generado controversia en varios de sus puntos.

No obstante, al contrario de lo que representa su participación en eventos políticos y públicos de Mendoza, como eventos vendimiales; más la participación de recorridas preelectorales por los comicios municipales del 22 de febrero, el sanmartiniano aseguró que ahora no está pensando en 2027 y de esta forma evitó entrar en una discusión que permanecerá a futuro, respecto a las candidaturas a la gobernación de Mendoza.

En visita a los estudios de MDZ Radio (al programa Libre de Humo , conducido por Hernán Bitar ), Petri fue consultado sobre su carrera a la gobernación, pero evitó entrar en la discusión. “Los mendocinos esperan que hablemos de sus problemas, no de nuestras candidaturas”, señaló.

También confirmó que trabaja en conjunto con dirigentes del PRO y de Cambia Mendoza, y defendió la alianza electoral que permitió un triunfo amplio en 2023 en la provincia.

"Todos los que han manifestado sus sus pretensiones de ser candidatos están en todo su derecho. Yo no comparto anticiparme en esa discusión ni gastar tiempo en los medios hablando de candidaturas. Yo creo que los mendocinos están esperando que nosotros hablemos de qué vamos a con la reforma laboral, de cómo vamos a hacer para que crezca el mercado laboral. Venimos venimos de un año de de un año electoral el año pasado. Los mendocinos esperan otras cosas, esperan que hablemos de sus problemas, no de los nuestros", mencionó.

Petri habló de "ombliguismo político" e insistió en que la gente "está esperando que le digamos cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a seguir haciendo crecer la economía, cómo vamos a bajar la vamos a seguir bajando la inflación, esas cosas esperan".

Reforma laboral y baja de imputabilidad

Sobre los dos proyectos de alto impacto que discute el Congreso, como la reforma laboral y la del régimen penal juvenil, el diputado nacional se mostró alineado a las iniciativas de la gestión de Javier Milei.

Sobre la reforma laboral, que tiene media sanción del Senado, consideró “imprescindible” aprobar la ley, aun cuando el artículo 44 —referido a las licencias por enfermedad— deba ser modificado posteriormente. “Pretendemos subsanar el artículo con una modificación reglamentaria o una ley complementaria, pero es imprescindible votar la ley”, afirmó. Es decir, aprobar sin cambios y luego modificar sin pasar con todo el texto al Senado.

Reconoció que el artículo en cuestión “no estaba en el texto oficial y se incorporó a última hora”, y señaló que la intención es mantener el espíritu de la norma, pero introducir correcciones para evitar perjuicios.

También cargó contra los gremios (la CGT) que anunciaron medidas de fuerza: “Tiene que ver con sus cajas. Hace mucho tiempo que dejaron de defender al 100% de los trabajadores”. Sin embargo, el Gobierno dejó afuera -en gesto a la CGT- el artículo que buscaba poner fin o limitar el aporte "solidario" de los trabajadores a los gremios.

Para Petri, la reforma apunta a formalizar a quienes hoy están fuera del sistema laboral: “Tenemos un 43% de trabajadores en la informalidad. No tienen vacaciones, aguinaldo ni aportes. Este sistema no los incorpora”.

Luis Petri 4 Milagros Lostes - MDZ

En tanto, sobre la baja de imputabilidad de 16 a 14 años, que tiene media sanción de Diputados, sostuvo que se trata de una "deuda histórica": "Cada vez que ocurría un delito aberrante cometido por un menor, se reabría el debate y luego se clausuraba sin hacer modificaciones”, señaló.

Sostuvo que la nueva ley permitirá combinar tareas socioeducativas, tratamiento de adicciones y reinserción escolar, y en casos graves, penas de hasta 15 años de prisión. “Es trascendental pensando en las víctimas. La víctima sufría el delito y después la Justicia le decía que no podía juzgar. Eso generaba impunidad”, afirmó.

El "soldado" de Milei

Petri reafirmó su alineamiento con el presidente Javier Milei, al sostener que es un "soldado del presidente" y que está "totalmente convencido de la Argentina que propone”, afirmó. También defendió el rol de Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) como armadora política del oficialismo y desestimó las críticas opositoras y denuncias, al calificarlas de "operaciones de prensa”.

Para el legislador, el objetivo hacia 2027 es “incrementar nuestra fortaleza política con más intendentes, gobernadores y legisladores para dar los debates estructurales que el país necesita”.