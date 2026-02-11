Reforma laboral: Luis Petri disparó contra el sindicalismo y la industria del juicio

El diputado nacional de La Libertad Avanza defendió la iniciativa oficialista antes de la votación del proyecto de ley en el Senado.

En la antesala de la votación en el Senado de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, defendió las modificaciones que plantea la iniciativa y apuntó contra el sindicalismo por oponerse a los cambios. Asimismo, advirtió que la norma ataca directamente la industria del juicio.

El gobierno de Javier Milei pretende obtener este miércoles media sanción al proyecto de ley de reforma laboral y afrontará una jornada clave en el Senado, tras largas negociaciones con los gobernadores para obtener los respaldos necesarios para aprobar la iniciativa.

Antes de la sesión, el diputado mendocino Luis Petri defendió los cambios impulsados por el oficialismo y apuntó contra el sindicalismo. “Ellos van a salir a defender sus cajas y sus privilegios. Poco les importan los trabajadores. Si les importaran los trabajadores esta reforma la deberían haber propuesto hace muchísimo tiempo”, disparó durante una entrevista en el canal de noticias TN.

luis petri entrega helicópteros bell IV brigada (10) Alf Ponce Mercado / MDZ El ex ministro de Defensa resaltó que “el mercado laboral y los trabajadores registrados no crecen desde el 2011 por lo menos y los informales llegan al 43%” y afirmó que “estas condiciones laborales no benefician a los trabajadores”.

“Tenemos décadas ya que dan cuenta del fracaso de una legislación laboral que no se modifica desde el 70 y donde el mundo laboral cambió. Es un mercado laboral que fue diseñado para la industria de las máquinas de escribir y hoy estamos con la inteligencia artificial”, expresó el legislador nacional.