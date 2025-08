La reacción del radicalismo mendocino a las declaraciones de Luis Petri sobre Javier Milei

El ministro de Defensa, Luis Petri , elogió públicamente al presidente Javier Milei y desató una fuerte polémica dentro del radicalismo mendocino. “Es el mejor presidente de la historia, no tengo dudas”, afirmó, lo que motivó respuestas inmediatas de dirigentes que defendieron el legado de Raúl Alfonsín .

Qué dijo Luis Petri sobre Javier Milei

Sobre Milei, fue enfático: “Tiene un liderazgo y unas convicciones enormes. Está gobernando sin parlamento y está haciendo reformas estructurales que no se veían por décadas”. Y aseguró: "Es el mejor presidente de la historia". Una periodista presente no dudó en preguntar si Milei es mejor que Alfonsín, a lo que el mendocino respondió sin dudar: “Sí, es el mejor presidente de la historia, sin lugar a dudas, no tengo dudas de eso”.