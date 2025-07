Griselda Petri ganó terreno y será la líder del espacio de Luis Petri en la Legislatura

Quien sí habló al respecto fue Luis Petri, quien afirmó estar "muy orgulloso porque la he visto trabajar y porque ella está en el llano".

"Piensen, ella simplemente preside la fundación (Mendocinos por el Futuro), no ha ocupado cargos públicos de ningún tipo y para mí es un orgullo que integre las listas, que encabece las listas porque es una persona súper idónea, muy capaz y que tiene una vocación de servicio inigualable, así que me llena de orgullo y satisfacción que pueda estar en la Legislatura de la provincia levantando la voz, y llevando proyectos a la Legislatura", indicó el ministro de Defensa.

La representación del espacio de Luis Petri en las listas de la UCR

Por otro lado, Petri señaló que en su espacio se sienten "representados" en términos de la "proporción que corresponde" en base al resultado de las elecciones internas del 2023, cuando Petri consiguió el 40% de los votos y perdió la interna contra Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo Luis Petri Candidatos UCR Cierre de Lista (1) Luis Petri y Alfredo Cornejo Marcos Garcia / MDZ

"Hicimos un acuerdo con el Gobernador, también había que contemplar a los intendentes. Creemos que en el marco de ese acuerdo que tiene que contemplar espacios diversos donde nosotros sí efectivamente tenemos una representación que nos dio la ciudadanía, que nos votó en un 40% en esa interna, hoy nos sentimos suficientemente representados", señaló satisfecho Petri.

También señaló que está contento, teniendo en cuenta la propia alianza que se hizo entre el radicalismo y La Libertad Avanza. "Trabajamos todo este tiempo para que eso ocurriera, así que tengo la satisfacción de haber sido uno de los precursores que buscó que se diera este acuerdo. Que hoy todo el radicalismo haya llegado a un acuerdo con La Libertad Avanza primero, y después a definir una lista de unidad para posteriormente terminar de cerrar este acuerdo es altamente positivo", manifestó.

Agregó que, al no haber elecciones primarias, "había que acordar, había que esforzarse por lograr los consensos y esos consensos se lograron con el Gobernador de la provincia y con los intendentes".

"Libertad o kirchnerismo"

Petri sostuvo también que esta elección nacional "va a ser bisagra, porque necesitamos un Congreso que sostenga las políticas del gobierno nacional. Las próximas elecciones son libertad o kirchnerismo, es la agenda de futuro que propone este Gobierno o es volver al pasado como propone el kirchnerismo y por eso es mucho lo que está en juego", dijo.

Luis Petri Candidatos UCR Cierre de Lista (7) Marcos Garcia / MDZ

Agregó que éste "es el primer paso de un paso decisivo que se va a dar en octubre, donde los mendocinos y los argentinos van a concurrir a las urnas a legitimar las listas provinciales nacionales".

Por último, confirmó que no será candidto y que está "bien" donde está: "Soy ministro de Defensa, me siento orgulloso y honrado de acompañar a un presidente que tiene un liderazgo y unas convicciones enormes, que es el mejor presidente de la historia, no tengo dudas, porque es un presidente que ganó sin partido, está gobernando sin Parlamento y está haciendo reformas estructurales que no se veían por décadas o que estaban postergadas por décadas".

Hacia el final, aseguró que no solamente hay que "pintar" a Mendoza de violeta, sino que "hay que pintar a todo el país de violeta. La Libertad Avanza, el radicalismo, las ideas de la libertad fundamentalmente, hay que convencer a los argentinos que todavía no abrazan las ideas de la libertad, que lo hagan, porque claramente son las que traen crecimiento, que traen desarrollo, que sacan a millones de argentinos de la pobreza y que resuelven problemas que venían por décadas postergados".

Todos los candidatos de la UCR

Diputados nacionales

2-Pamela Verasay

5-Mauricio Pinti Clop

Natalia Luna Maffin

Legisladores provinciales

Primer Distrito

Senadores

– Patricia Sánchez

– Eduardo Martín

– Evelyn Pérez

Diputados

– Julián Sadoschi (presidente del consejo profesional de ciencias económicas)

– Juana Allende

Segundo Distrito

Senadores

– Néstor Majul

– Natalia Robite (Junín)

Diputados

– Griselda Petri

– Daniel Llaver

– Lucas Villar

– Melina Ibañez (Maipú)

– Carina Fernández (La Paz)

– Mariano Stocco (Junín)

Tercer Distrito

Senadores

– Martín Kerchner

– Silvia Cornejo

– Florencia Lima

Diputados

– Melisa Malanca

– Leonardo Mastrángelo

– Marcela Granizo

– José Miguel Jiménez

Cuarto Distrito

Senadores

– Leo Yapur

– Yésica Laferte

Diputados

– Alejandra Torti

– Carlos Ponce

– Natalia Alonso