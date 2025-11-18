Presenta:

La nueva medida del Gobierno para acelerar proyectos mineros en Mendoza

La Dirección de Minería creó el Registro de Proyectos Mineros. Todos los peticionantes, titulares y operadores deberán inscribirse y cumplir una serie de requisitos.

MDZ Política

Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza creó y reglamentó este martes el Registro de Proyectos Mineros con el objetivo de darle celeridad y modernización a los procesos que involucren minas y sus industrias derivadas. La medida quedó plasmada en la Resolución 462, de la Dirección de Minería y cumplió con uno de los puntos establecidos en el Código de Procedimientos Minero reformado el año pasado.

La resolución lleva la firma del director de Minería, Jerónimo Shantal, y resalta que el Registro de Proyectos Mineros es “una herramienta fundamental para promover y fomentar el desarrollo de la actividad en la provincia de una forma eficaz y transparente”.

En este registro deberán inscribirse todos los peticionantes, titulares y operadores de los proyectos mineros que existen en la provincia y deberán cumplir con una serie de requisitos para mantener actualizado las áreas en las que se desarrolla esta actividad.

La norma define como proyecto minero al “área de una o más concesiones y/o pedimentos mineros, que tiene por objeto la realización de tareas para el descubrimiento, valoración y cuantificación de un potencial yacimiento, y que, por razones técnicas, operativas y de características propias del depósito mineral, se realiza un conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación, desarrollo y producción del yacimiento”.

Desde la Dirección de Minería resaltan que la actividad minera es “una industria de innegable potencial y estratégica para nuestra provincia, lo cual le asigna al Estado Provincial el rol de promotor y fiscalizador de la actividad a fin de que las minas sean exploradas, explotadas y puedan obtenerse de ellas la mayor cantidad de riqueza posible en provecho y beneficio de la sociedad”.

A raíz de la utilidad y el interés público de la actividad el Gobierno apunta a generar medidas para velar por el cumplimiento de la normativa minera, ambiental y de higiene y seguridad.

En este sentido, las autoridades decidieron avanzar con la creación y reglamentación del Registro de Proyectos Mineros con el objetivo de “dotar de mayor celeridad, eficacia, rapidez y transparencia” establecidos en el Código de Procedimientos Minero.

Qué es el Registro de Proyectos Mineros

Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental; y Jerónimo Shantal, director de Minería.
A partir de la creación del Registro de Proyectos Mineros, la Escribanía de Minas de la Dirección de Minería tendrá la responsabilidad de llevar el libro correspondiente, y en el cual deberán inscribirse todos los peticionantes, titulares y operadores de Proyectos Mineros.

A su vez, el Área de Desarrollo Sostenible y el Área de Catastro de la Dirección de Minería deberán tomar razón de todas las inscripciones efectuadas en el Registro de Proyectos Mineros a todos los efectos legales que pudieran corresponder. Esta inscripción se realizará mediante presentación de un formulario por sistema tickets de la Dirección de Minería.

Los peticionantes, titulares y operadores de proyectos mineros deberán acompañar una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, una Declaración Jurada Técnica y en los casos de Permisos de Explotación la Declaración Jurada Técnica será de presentación obligatoria y deberá acompañar el acompañar el programa mínimo de exploración.

La autoridad ambiental minera podrá requerir a los peticionantes, titulares y operadores que informen, en el plazo de 15 días, los avances y resultados técnicos de los trabajos de los Proyectos Mineros inscriptos. Este punto será obligatorio para el cierre de campañas, discontinuidad de las operaciones, cambio de etapa de avance del proyecto y/o cambios en la titularidad de los derechos.

Por otra parte, los peticionantes, titulares u operadores de Proyectos Mineros en etapas de prefactibilidad y factibilidad reportarán los cálculos de reserva especificando detalles técnicos, económicos, ambientales y sociales.

En caso de incumplimiento de cualquiera de los puntos exigidos para la inscripción en el registro, la autoridad minera impondrá sanciones.

