La militancia libertaria enfureció por el voto de una diputada mendocina al financiamiento universitario

El Gobierno de Javier Milei obtuvo un duro revés este miércoles en el Congreso tras el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

El dato destacado en la votación de esta última iniciativa fue la postura que tuvieron los dos diputados nacionales radicales mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo, aliado del oficialismo nacional. Tanto Lisandro Nieri como Pamela Verasay votaron a favor de la insistencia de la ley, lo que generó un fuerte enojo de parte de la militancia libertaria en redes sociales, especialmente con la actual legisladora que busca la reelección como candidata de La Libertad Avanza en estos comicios.

Si bien Nieri y Verasay se ausentaron en la votación en contra del veto a la ley de emergencia pediátrica, cuando se trató la ley de financiamiento universitario ambos legisladores mendocinos estuvieron en el recinto y votaron por el rechazo del veto de Milei y la ratificación de la ley.

La lupa estaba puesta sobre estos dos dirigentes cornejistas por el contexto de la alianza electoral que cerró la UCR con La Libertad Avanza en Mendoza. De hecho, Verasay es candidata a diputada en la lista de La Libertad Avanza y secunda al ministro de Defensa Luis Petri.

La legisladora tiene también una trayectoria en la militancia universitaria en defensa de la educación pública, por lo que la presión interna del radicalismo y las agrupaciones universitarias afines a la UCR sobre ella era fuerte.

Reacción libertaria

Sin embargo, la postura que tomó la diputada en la votación no pasó desapercibida para la militancia libertaria en las redes sociales.Muchos referentes del mundo libertario en la red social X cargaron contra la dirigente mendocina tras la votación de la Cámara de Diputados y activaron una batería de ataques por la postura que tomó.

tweets Verasay1

Cuentas como @TraductorTeAma, @La_Pistarini, @GordoLeyes, entre otros influencers libertarios de la red social X, salieron a cuestionar el voto de la actual diputada y candidata de La Libertad Avanza.

tweets Verasay 3

“Pamela Verasay es Diputada y segunda candidata en la lista de Mendoza. Hoy votó en contra de Milei. Buen laburo, chicos”, expresaba uno de los mensajes, mientras que otros señalaban: “Cómo es la cosa @PameVerasay votaste en contra del veto del presidente pero integras una lista de La Libertad Avanza?”.

tweets Verasay 4

El legislador porteño y ex integrante de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, también se sumó a las críticas. “Una candidata de La Libertad Avanza para estas elecciones votó en contra del gobierno. ¿QUIÉN MIERDA NOS ESTÁ TOMANDO DE PELOTUDOS? ¿QUIÉN MIERDA HACE LOS ACUERDOS Y LAS LISTAS? No sé quién fue el idiota que aceptó ponerla, pero que se haga cargo”, expresó.