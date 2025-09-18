Javier Milei impulsa la campaña desde Olivos con un encuentro clave

Tras el duro golpe en el Congreso, Javier Milei se pone la campaña al hombro para salvar a La Libertad Avanza en octubre.

El presidente Javier Milei planteó el equilibrio fiscal como eje articulador de toda la política económica, pero faltan precisiones sobre la pauta de ingresos y egresos de la administración para 2026.

Mientras en el Senado se trata el veto a la repartición automática de los Aportes del Tesoro Nacional, Javier Milei es el anfitrión de un encuentro entre los primeros candidatos por las 24 provincias de cara a octubre. La reunión, prevista para las 11.30, promete dejar una foto con impacto.

Lineamientos claros Javier Milei pretende esta vez tomar el bastón de mando y dejar claras las principales líneas a seguir en las próximas elecciones, donde el Gobierno Nacional se juega gran parte de su futuro en los próximos dos años. Cada uno de los armadores libertarios dirán presente en la Quinta de Olivos, ya que desde la cúpula libertaria dejan en claro que no hay margen de error a estas alturas. La elección en la provincia de Buenos Aires es el paradigma de todo lo que hay que evitar.

A poco más de un mes para ir a las urnas, se espera un Milei cada vez más involucrado en los actos de campaña junto a sus candidatos. Urge en las filas libertarias la necesidad de asociar más que nunca su sello a la cara del presidente. Incluso se habla de viajes a la mayor cantidad de provincias posibles, incluso algunas que Javier Milei no piso nunca hasta el momento.

Quinta de Olivos 4.jpg La Quinta de Olivos será el escenario de dos reuniones claves el día de hoy Juan Mateo Aberastain/MDZ

¿Un Javier Milei moderado? Por el momento todo indica que, a nivel discursivo, Javier Milei seguirá una línea más moderada, como la ya inaugurada durante la reciente presentación del presupuesto 2026 por cadena nacional. Con "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" como lema principal, el enfoque estará puesto en no desperdiciar el esfuerzo que supuso el "ajuste más grande de la historia", como los libertarios mismos lo promocionan.