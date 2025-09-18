Herido por la derrota en Diputados: este fue el mensaje de Javier Milei tras el rechazo a los vetos

El presidente Javier Milei reaccionó con fuertes declaraciones tras el rechazo en el Congreso a sus vetos contra las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica . El mandatario utilizó sus redes sociales para lanzar un duro mensaje contra la oposición, a la que acusó de integrar lo que denominó el “Partido del Estado” .

"En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ' antikukas ' que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos . Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!! ", expresó Milei.

El rechazo a los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados , con 181 votos positivos para la emergencia pediátrica y 174 afirmativos para el financiamiento universitario, fue interpretado por el oficialismo como un golpe legislativo a la estrategia de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno .

La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a la ley de aumento de los recursos para las Universidades Nacionales y la emergencia pediátrica.

Mientras tanto, desde la oposición argumentaron que se trata de áreas sensibles que requieren fondos garantizados, como la educación superior y la atención pediátrica en hospitales.

La disputa entre Casa Rosada y el Congreso por los vetos reaviva el debate sobre los límites al poder presidencial y la necesidad de consensos políticos para avanzar en la gestión. Javier Milei, por su parte, ratificó su posición confrontativa y volvió a insistir en que el rumbo del país depende de la continuidad del programa de La Libertad Avanza.