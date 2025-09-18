El Senado comenzó la sesión para rechazar el veto a los ATN y darle un nuevo golpe a Javier Milei

Live Blog Post

El Senado empezó el debate por los ATN

Luego de varias cuestiones administrativas del Senado, la sesión empezó con el debate por los ATN. El primero en hablar fue el senador por La Pampa Daniel Bensusán (Unión por la Patria). “Este proyecto de redistribución de los ATN no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde, en las provincias. Ellas se hicieron cargo de la salud y de las obras de infraestructura que el gobierno nacional no hizo", señaló.

Por su parte, el fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) remarcó que "si los ATN no se usan, deben devolverse a las provincias". "Tienen que cumplir con la ley, les guste o no, no es un golpe institucional", remarcó. "Lo primero que no respetan es la opinión del que piensa distinto, dejen de decirnos kukas", pidió.