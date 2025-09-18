Presenta:
La oposición en el Senado prepara un nuevo golpe a Javier Milei.
El Senado comenzó la sesión para rechazar el veto a los ATN y darle un nuevo golpe a Javier Milei

La sesión en el Senado comenzó pasadas las 11 con la presencia de Victoria Villarruel y se espera que dure unas cinco horas.

El Senado comenzó su sesión para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de redistribución de los Aportes del Tesoro de la Nación. La oposición cuenta con los dos tercios necesarios para darle un nuevo revés al Gobierno nacional.

En la sesión de este jueves también está previsto que se traten dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”; una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes; la incorporación de la atrofia muscular espinal al Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Determinadas Patologías en el Recién Nacido (Ley 26.279); la derogación de la Ley 27.604 de Manejo del Fuego; dos convenios internacionales y la declaración de monumentos nacionales.

El Senado empezó el debate por los ATN

Luego de varias cuestiones administrativas del Senado, la sesión empezó con el debate por los ATN. El primero en hablar fue el senador por La Pampa Daniel Bensusán (Unión por la Patria). “Este proyecto de redistribución de los ATN no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde, en las provincias. Ellas se hicieron cargo de la salud y de las obras de infraestructura que el gobierno nacional no hizo", señaló.

Por su parte, el fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) remarcó que "si los ATN no se usan, deben devolverse a las provincias". "Tienen que cumplir con la ley, les guste o no, no es un golpe institucional", remarcó. "Lo primero que no respetan es la opinión del que piensa distinto, dejen de decirnos kukas", pidió.

Victoria Villarruel abrió la sesión en el Senado

Con un holgado número de senadores presentes, la titular del Senado, Victoria Villarruel abrió la sesión en el Senado de la Nación. La oposición juntó el quórum con los 33 senadores peronistas y algunos radicales enfrentados al Gobierno de Javier Milei.

