La medida a favor de José Zuccardi tras una millonaria sentencia por la herencia familiar

El Gobierno de Mendoza aceptó un reclamo administrativo presentado por el bodeguero José Alberto Zuccardi derivado de la sentencia judicial por la millonaria herencia familiar. El reconocido empresario mendocino logró que se frene el cobro a través de dólar MEP de los aportes para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza. De esta manera, el Ejecutivo hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la Caja Forense a dictar una nueva resolución.

A través del decreto Nº 2552, el gobernador Alfredo Cornejo admitió un recurso de alzada interpuesto por José Zuccardi y revocó parcialmente la resolución de la Caja Forense que determinaba el pago de aportes a la Caja Forense calculando tomando en cuenta el valor del dólar MEP, derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que condenó al bodeguero a pagar 12 millones de dólares a su hermana María Cristina Zuccardi , tras una disputa por la herencia familiar.

El Gobierno provincial ordenó al organismo, que cobra el 2% del monto o valor pecuniario de los juicios, a dictar una nueva resolución ajustada a derecho tomando como referencia el valor del tipo de cambio oficial del dólar.

Este reclamo administrativo se originó por el fallo de la Suprema Corte que condenó a José Zuccardi a pagar a su hermana María Cristina la suma de US$12 millones, más intereses. Los jueces Pedro Llorente, Omar Palermo y Teresa Day consideraron que la repartición de bienes de la herencia familiar se realizó en perjuicio de las hermanas mujeres y en beneficio del hermano varón.

Luego de esa sentencia la Caja Forense emitió las boletas de aportes correspondientes a la decisión judicial y determinó que “deberá tenerse en cuenta el valor del dólar MEP a la fecha de su exigibilidad”.

Zuccardi impugnó estas boletas esgrimiendo que interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Corte mendocina y que esa maniobra tenía efecto suspensivo, por lo que no correspondía el cobro en esta instancia. A su vez, planteaba que la conversión debía realizarse al tipo de cambio oficial. También sostenía que la Caja no podía cambiar la moneda o las condiciones que fijaba la sentencia judicial.

La Caja Forense rechazó la impugnación, y el empresario bodeguero decidió presentar un recurso de alzada ante el Gobierno provincial para frenar el cobro de las boletas.

El caso fue analizado por el equipo legal del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y por los abogados de Asesoría de Gobierno, quienes determinaron que correspondía hacer lugar parcialmente a la demanda de Zuccardi.

Argumentaron que la Ley N° 5059, que regula la Caja Forense de Mendoza, no autoriza la determinación de los aportes en moneda extranjera, por lo que deben liquidarse en moneda de curso legal.

Advirtieron que a los fines de la liquidación del aporte en moneda de curso legal, se debe utilizar el tipo de cambio oficial dispuesto por el Banco Nación.

La histórica sentencia por la herencia de la familia Zuccardi

A mediados de 2024, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor de una demanda impulsada por María Cristina Zuccardi y condenó a su hermano José Zuccardi a pagarle U$S 12.002.827,72 más intereses, a raíz del perjuicio que sufrió la mujer en el reparto de bienes de la familia bodeguera.

El fallo firmado por los jueces Llorente, Palermo y Day marcó un importante precedente respecto a la aplicación de “perspectiva de género” en las sentencia, ya que la ministra de la Corte advirtió en el fallo que las cuestiones de género incidieron en la repartición de bienes en perjuicio de las hermanas mujeres y beneficio del hermano varón.

“Advierto la presencia de marcados estereotipos de género en las decisiones adoptadas por el causante respecto a sus bienes, los cuales resulta necesario poner en evidencia en pos del derecho a la igualdad que reclama la recurrente", escribió la jueza Day en la sentencia haciendo referencia al trato desigual que recibieron los hermanos en el adelanto de herencia que hizo su padre en el año 1992 y luego al repartir la herencia tras su fallecimiento en 2014.

El valor de las empresas y los bienes hereditarios se calculaba en US$ 119.5 millones y por diferentes operaciones que también fueron denunciadas por la demandante, se determinó que María Cristina Zuccardi recibió US$ 7.8 millones, igual que su otra hermana. Mientras tanto, el varón percibió bienes por un total de US$94.7 millones.

En un fallo controversial, la Corte mendocina condenó a José Zuccardi a pagar más de 12 millones de dólares con intereses a su hermana María Cristiana. No obstante, la sentencia fue apelada por el empresario bodeguero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.