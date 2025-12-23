La marcha contra San Jorge y los actores que  ya no juegan.

"Esto no es 2019", dijo en tono descriptivo un manifestante a otro, en plena marcha , este martes 23, alertando algo que ya se sabe: las movilizaciones contra San Jorge, - PSJ cobre mendocino- existen y son recurrentes, pero no tienen para la masividad de las que hubo hace 6 años contra la modificación de la ley 7722. Hay actores que no están: los gremios estatales en su mayoría están ausentes y los sectores ligados a la vitivinicultura, tampoco participan.

Caminando por las calles de la ciudad de Mendoza, dijo a MDZ el dirigente del FIT,(Frente de Izquierda y los Trabajadores), Lautaro Jiménez. "El pueblo está en las calles y va a seguir todos los días. Acá la gran responsabilidad la tiene la CGT, la tiene la CTA. Es una vergüenza que el pueblo está en las calles y ellos estén preparando el pinito de Navidad. ¿Quién se cree que son? Están debilitándonos, los trabajadores estamos acá.Los sindicatos tienen que declarar un paro general y apoyar al pueblo. Los sindicatos no pueden estar dándole la espalda al pueblo en un momento de lucha tan importante", sostuvo.

Algunos trabajadores del Poder Judicial estuvieron en la marcha, docentes, pero no hubo banderas de sindicatos simplemente porque no estaban. Los partidos políticos - La Cámpora que votó en contra del proyecto en ambas Cámaras, por ejemplo-, tampoco, a excepción del FIT.

L a marcha del 23 de diciembre de 2019, exactamente hace 6 años, fue histórica. Hubo 50 mil personas, entre "vecinos que no tenían militancia previa" y asambleístas de todas partes de Mendoza frente a la Casa de Gobierno para reclamar al gobernador Rodolfo Suárez que vetara las modificaciones hechas a la ley 7722, que habilitaban el uso de sustancias tóxicas para la minería metalífera. Luego de que el gobierno mendocino rechazara el petitorio, se produjo una represión que terminó con alrededor de 16 detenidos.

La movilización partió a la mañana del domingo desde San Carlos y fue nutriéndose en su paso por las localidades de Pareditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, el Este, Uspallata y San Rafael. La caravana de autos, camionetas y bicicletas llegó a tener 12 kilómetros sobre la ruta 40. A la mañana del lunes 23 confluyeron en el nudo vial de la capital provincial para llegar hasta la Casa de Gobierno. El resultado: Suarez, días después, el 30 de diciembre dio marcha atrás y vetó la ley.

La gran diferencia con las movilizaciones de esta época no sólo son la masividad sino también quiénes participan. En 2019 había una sociedad más dispuesta a salir a las calles, que hoy no lo está pero además, como marcó Jiménez, gremios que participaban - el SUTE que estaba conducido por el FURS, una agrupación de izquierda e independientes, encabezó todas las marchas- como también así fueron clave las organizaciones del Valle de Uco ligadas a las bodegas y la vitivinicultura en general.

Hoy los gremios levantan otras banderas. Se están uniendo en contra de la reforma laboral que promueve el gobierno de Javier Milei. Por otro lado, en referencia a la ciudadanía en general, hay gente a la que le parece bien el desarrollo de la iniciativa minera porque consideran que San Jorge puede ser una solución laboral para el departamento. Pero hay otros que están en contra, por una cuestión ambiental- creen que se puede contaminar el agua del río Mendoza y afectar a los distritos del Gran Mendoza- o porque desconfían de los controles estatales. Pero hay mucha militancia por redes sociales y no tanto cuerpos en las calles como antes de la pandemia.

Sin embargo, las marchas que se extienden en el tiempo en lugares como Uspallata, donde se desarrollará el proyecto minero y el Valle de Uco, hay una participación más variada.

La estrategia de aprobar San Jorge y no tocar la 7722

A diferencia del exgobernador Suarez y de sus antecesores, Alfredo Cornejo avanza a paso firme con la minería pero con una estrategia que otros no hicieron. No va a tocar la ley 7722 - entiéndase modificar- porque sabe- lo dice públicamente- que no es el momento para hacerlo.

De hecho, en los últimos días, ha remarcado que está en contra de su artículo 3. Asegura que legisladores de muchos partidos le han comunicado que no quieren seguir teniendo en sus manos la aprobación o no de las declaraciones de impacto ambientales, sin posibilidad de modificarles un punto. Preferirían no tenerlas en sus manos y que quedaran en el ámbito del Ejecutivo.

Sin embargo, no optará por avanzar en ese sentido a pesar de que este miércoles, mientras la marcha se desarrollaba por las calles mendocinas, el Gobernador sostuvo: "Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería”, al referirse al rol de las actividades productivas estratégica.

Respecto de los proyectos mineros, precisó que ya existen iniciativas en marcha vinculadas al cobre y al potasio. Así, explicó que hay empresas internacionales explorando, perforando y estudiando proyectos, y “el proyecto San Jorge tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo. Estamos hablando del primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial”.

Los operativos policiales en la marcha

La marcha se desarrolló sin disturbios. De todas maneras, al finalizar, estudiantes universitarios denunciaron que: "fuimos interceptados por policías que, sin portar identificación visible, los obligaron a detenerse y los amedrentaron con la frase: “Todos contra la pared, van a aprender a hacer caso”. El episodio ocurrió horas después de una movilización, sostuvieron mediante un comunicado.

A las 19 habrá una nueva marcha desde el km0.