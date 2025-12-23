La marcha antiminera llegó a Casa de Gobierno y pidieron derogar los proyectos aprobados

La concentración es organizada por las asambleas en defensa del agua y en contra del proyecto San Jorge. La manifestación llegó a Casa de Gobierno. No hubo incidentes.

Las organizaciones antimineras y las asambleas en defensa del agua se marcharon por el centro para manifestarse en contra del proyecto San Jorge, que apunta a explotar un yacimiento de cobre en Uspallata y ya tiene ratificación legislativa. Tras recorrer parte del microcentro, llegaron a Casa de Gobierno. La explanada estaba vallada y los manifestantes rodearon la zona, sin generar incidentes.

Aunque la manifestación se sintió, tuvo menos impacto del esperado previamente. En la explanada de Casa de Gobierno se leyó un petitorio en el que se pidió, entre otras cosas, el archivo del proyecto minero San Jorge, la derogación de la DIA del Distrito Minero Malargüe 2 por considerar que viola la ley de glaciares y terminar con la judicialización de las protestas ambientalistas.

marcha antimineria centro gobierno (18) Alf Ponce Mercado / MDZ Lautaro Jiménez, referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), estuvo presente y habló con MDZ: "Esto es historia porque son 20 días consecutivos de movilización. Fue masiva la protesta del 2 de diciembre en Mendoza y por eso se ha despertado un movimiento que va desde General Alvear hasta Uspallata, el este y también el norte de la provincia. Nos movilizamos con mensajes claros. 'No a San Jorge' para que no envenenen el agua de Mendoza". Otros dirigentes políticos que estuvieron son Jorge Difonso y Gerardo Vaquer.

Qué dijeron "El pueblo está en las calles y va a seguir todos los días. La CGGT y la CTA no hacen nada, están dejando en vergüenza a la clase trabajadora. Los sindicatos tienen que apoyar al pueblo, pero están más preocupados armando el pinito de navidad", expresó con euforia el exsenador provincial.

"Venimos a reiterar nuestra oposición ante la aprobación al paquete de leyes mineras y una vez más venimos a demostrar que la minería no tiene licencia social en Mendoza. En Uspallata nos estamos concentrando prácticamente todos los días. El fin de semana tuvimos un festival, aunque la Municipalidad no nos aceptó el pedido para manifestarnos. Obviamente en consonancia la Municipalidad de Las Heras continúa con la persecución a los vecinos, ya que se ha vuelto a constituir como querellante en la causa que nos siguen a Mauricio Cornejo y a mi por orden de las mineras", comenzó diciendo Federico Soria, asambleísta de Uspallata.