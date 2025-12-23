Qué dijo Alfredo Cornejo de las protestas antimineras en Casa de Gobierno

El gobernador Alfredo Cornejo brindó declaraciones este martes en Casa de Gobierno , en las que se refirió a las protestas antimineras que se desarrollaron en el microcentro mendocino y que terminaron en Casa de Gobierno. También hizo referencia a las perspectivas económicas de la provincia y al desarrollo de la minería "como eje estratégico".

Sobre las manifestaciones y protestas contra la instalación del proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) , el mandatario afirmó que el derecho a protestar "está plenamente garantizado", pero subrayó que "debe ejercerse dentro del marco legal".

"Toda persona tiene derecho a protestar, es un derecho constitucional”, al tiempo que señaló que también tiene obligaciones, “no puede cometer actos de vandalismo, no puede agredir a la policía ni impedir la libre circulación de otros ciudadanos”.

En ese sentido, el mandatario remarcó que la instrucción del Gobierno provincial es preservar el orden público: “Preferimos ejercer la disuasión, pero vamos a actuar si se viola el Código Contravencional o el Código Penal”.

A raíz de esto, la marcha de esta mañana se replicará esta tarde, según confirmaron los referentes de organizaciones sociales.

Perspectiva en minería y petróleo para el 2026

Al referirse al escenario económico, Cornejo expresó expectativas de crecimiento a partir de 2026 al asegurar que “aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer”, indicó, al tiempo que valoró la paciencia de la ciudadanía frente al contexto económico general.

En ese marco, el gobernador aseguró que “estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería” al referirse al rol de las actividades productivas estratégicas, en particular el petróleo y la minería.

Respecto a los proyectos mineros, precisó que ya existen iniciativas en marcha vinculadas al cobre y al potasio. Así, explicó que hay empresas internacionales explorando, perforando y estudiando proyectos, y “el proyecto San Jorge tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo. Estamos hablando del primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial”.

El gobernador remarcó de igual forma que la provincia utiliza todas sus herramientas de política económica para intentar impulsar el crecimiento.

“Mendoza maneja con responsabilidad su presupuesto y ejerce las competencias que le otorga la Constitución Nacional sobre los recursos del subsuelo, con el objetivo de que estas actividades impactan en el metro cuadrado de las personas”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la inversión, el crédito y el desarrollo productivo "permitirán generar empleo y mejorar los ingresos".