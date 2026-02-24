La llamativa decisión que tomó el suspendido juez Sebastián Sarmiento de cara al juicio político

El juez penal Sebastián Sarmiento cambió nuevamente de abogado en el marco del proceso de juicio político que enfrenta tras ser acusado de mal desempeño y desorden de conducta. El suspendido magistrado pidió la revocación de la defensora oficial que estaba asesorándolo y solicitó autodefenderse ante el Jury de Enjuiciamiento, a la vez que nombró a una abogada privada como codefensora técnica.

Sarmiento era titular del Juzgado Penal Colegiado Nº1 y fue suspendido en diciembre de 2025 por el Jury de Enjuiciamiento, organismo que resolvió iniciar un proceso de juicio político en contra del juez de ejecución penal. El magistrado fue acusado de mal desempeño y desorden de conducta por haber otorgado libertades condicionales a delincuentes que terminaron reincidiendo.

En concreto fue acusado por fallos en los que ordenó liberar a delincuentes de manera anticipada y que reincidieron en hechos de gravedad.

La denuncia fue presentada por el diputado radical Franco Ambrosino, en representación de la familia de Héctor Pelayes, un policía retirado asesinado en septiembre de 2024 en su casa por un delincuente que había salido de prisión beneficiado por una resolución del juez de Ejecución Penal, a sabiendas que el recluso contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de la libertad condicional.

De cara al juicio político que enfrentará en los próximos meses, Sarmiento tomó la drástica decisión de apartar a la defensora oficial que estaba a cargo de su defensa y solicitó autodefenderse en el marco de este proceso.

El suspendido juez tuvo tres defensores oficiales durante la acusación que enfrentó ante el Jury de Enjuiciamiento, pero de cara a la etapa decisiva que será el juicio político tomó la determinación de defenderse él mismo.

De esta manera, se revocó la defensa técnica ejercida por una defensora oficial y el magistrado solicitó el ejercicio de la autodefensa técnica, es decir que se defenderá él mismo durante el juicio político en el que se lo acusa de mal desempeño y desorden de conducta.

Asimismo, se nombró como codefensora técnica a Rosario Luciana Torre, una abogada privada.