La Libertad Avanza y Cambia Mendoza confirmaron cuándo y dónde será su cierre de campaña
A 5 días de las elecciones nacionales, el frente conformado por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza confirmó el día y lugar de su esperado cierre de campaña. El acto se realizará este miércoles en el club Andes Talleres, ubicado en Belgrano 1547 de Godoy Cruz. El inicio está previsto para las 18:30 horas, en un formato similar al utilizado durante la presentación de los candidatos nacionales y provinciales semanas atrás.
Cornejo, Petri y los principales referentes estarán presentes
El gobernador Alfredo Cornejo será una de las figuras centrales del encuentro, acompañado por Andrés Lombardi, presidente de la UCR Mendoza; Facundo Correa Llano, referente de La Libertad Avanza; y Luis Petri, candidato a diputado nacional en primer término.
Además de los oradores principales, en la mesa central también participarán la vicegobernadora Hebe Casado y los cuatro aspirantes restantes de la lista nacional: Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral y Mauricio “Pinti” Clop.
Expectativa y unidad rumbo a las urnas
Con este cierre de campaña, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza buscan consolidar su mensaje de unidad y fortaleza de cara a los votantes. El acto servirá como escenario para ratificar el rumbo político del oficialismo y proyectar una imagen de cohesión en la antesala de unas elecciones decisivas para el futuro del país.