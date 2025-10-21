La Libertad Avanza y Cambia Mendoza confirmaron cuándo y dónde será su cierre de campaña

A 5 días de las elecciones nacionales, el frente conformado por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza confirmó el día y lugar de su esperado cierre de campaña

A 5 días de las elecciones nacionales, el frente conformado por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza confirmó el día y lugar de su esperado cierre de campaña. El acto se realizará este miércoles en el club Andes Talleres, ubicado en Belgrano 1547 de Godoy Cruz. El inicio está previsto para las 18:30 horas, en un formato similar al utilizado durante la presentación de los candidatos nacionales y provinciales semanas atrás.

Cornejo, Petri y los principales referentes estarán presentes El gobernador Alfredo Cornejo será una de las figuras centrales del encuentro, acompañado por Andrés Lombardi, presidente de la UCR Mendoza; Facundo Correa Llano, referente de La Libertad Avanza; y Luis Petri, candidato a diputado nacional en primer término.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 6.47.51 PM Además de los oradores principales, en la mesa central también participarán la vicegobernadora Hebe Casado y los cuatro aspirantes restantes de la lista nacional: Pamela Verasay, Álvaro Martínez, Julieta Metral y Mauricio “Pinti” Clop.