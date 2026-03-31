La Libertad Avanza quiere acelerar la Ley Hojarasca, pero no quieren entorpecer la de Glaciares

A contrarreloj, un sector del oficialismo quiere avanzar en Diputados con la Ley de Hojarasca del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , en la sesión prevista para la semana que viene. Allí se trataría la reforma a la Ley de Glaciares. Pero un sector de La Libertad Avanza se resiste y quiere ir paso a paso.

En el calendario libertario, el 8 de abril es la próxima fecha prevista para sesionar. Ese día quieren tratar los cambios en la normativa de glaciares, uno de los temas más importantes para el Gobierno nacional y para los provinciales. Tanto es así, que varios gobernadores estarán el 6 de abril en las comisiones de Ambiente y Presupuesto y Hacienda para defender la iniciativa que impulsa el negocio minero en detrimento del cuidado ambiental.

Pero desde el propio despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, impulsan que se trate la Ley Hojarasca, que ingresó por primera vez en octubre de 2024 y que el último viernes Sturzenegger volvió a mandar al Congreso. Para eso, quieren dictaminar este proyecto el 7 de abril, un día antes de la fecha prevista para la sesión.

Pero acá aparece el primer enredo para los deseos del "Coloso" Sturzenegger. Menem le dio giro a tres comisiones: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Se trata de una cantidad de comisiones que dificulta la posibilidad de dictaminar en un solo día. Por eso, en el comando oficialista de la Cámara baja analizan la posibilidad de sintetizar todo en la primera de estas comisiones, a cargo de Santiago Santurio (Buenos Aires), uno de los cuadros de Santiago Caputo.

Se trata de una jugada política que no causa demasiado entusiasmo en los diputados aliados que deben prestarle los votos al oficialismo para avanzar. La simplificación de comisiones solo se explicaría por la necesidad del oficialismo de avanzar con este trámite de forma exprés.

Esto mismo tampoco termina de convencer a diputados de La Libertad Avanza. "Nosotros tenemos que avanzar primero con la Ley de Glaciares, que llevó mucho trabajo y no podemos dar pasos en falso", indicó a MDZ un diputado del bloque oficialista que no considera una buena estrategia la idea de simplificar el debate de la Ley Hojarasca para tratarlo en la próxima sesión. Esa misma lógica fue la que en diciembre de 2025 aplicó Patricia Bullrich en el Senado para postergar el debate por la reforma laboral y priorizar la discusión por el Presupuesto 2026.

Sin embargo, distintas fuentes del oficialismo reconocieron que "va a depender de cuánto nos insista Sturzenegger para que salga esa ley". Fuentes del Ministerio de Modernización reconocieron que valoran la voluntad de la Cámara de Diputados de "darle un tratamiento veloz", pero reconocieron que ellos no manejan el calendario.

Ley de Glaciares, el próximo desafío en Diputados

En este contexto, La Libertad Avanza se encamina a una sesión para tratar la Ley de Glaciares. El próximo capítulo de este debate será el lunes 6 o martes 7 de abril, cuando los gobernadores se presenten ante las comisiones para defender el proyecto.

"Ahora que vengan ellos a dar un poco la cara por esta iniciativa", dijo con ironía un diputado libertario en un pasillo del Palacio Legislativo. Esta reforma surge de un pedido explícito de los gobernadores que esperan una serie de inversiones mineras en sus provincias, y para eso necesitan explotar las zonas periglaciares. "También es importante mostrar el trabajo conjunto del Gobierno nacional con los provinciales", reconoció.

Por su parte, la oposición, que ya sabe que no podrá hacer nada para detener la sanción de esta ley, ya piensa en la judicialización. Este es uno de los temas que más preocupa a las empresas que quieren asegurarse de que sus millonarias inversiones no quedarán congeladas en algún tribunal argentino.