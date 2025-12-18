La Libertad Avanza defendió la jugada del Gobierno en la AGN y afirmó que no existe pacto con el kirchnerismo

El flamante diputado libertario, Habló de "deuda pendiente", aunque el PRO ya dijo que recurrirá a la Justicia.

Cerca de las tres de la mañana se vivió algo insólito en la Cámara de Diputados. La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, que parecía más fuerte que nunca después de las últimas elecciones, vio su primer fisura. El Gobierno llevó a la Cámara el nombramiento de tres auditores de la AGN, uno para el oficialismo, otro para el peronismo y un lugar para Innovación Federal. Aunque el PRO judicializará el hecho, Alberto Benegas Lynch ya salió a defender las designaciones en entrevistas radiales esta mañana.

Los dichos de "Bertie" Benegas Lynch En conversación con Radio Mitre y Radio Rivadavia, el diputado aclaró que "el kirchnerismo se llevó una plaza (Juan Ignacio Forlón), nosotros otra (Rita Almada), y el restante Pamela Calletti (que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz), por la representación del mapa legislativo". Así, Benegas Lynch negó rotundamente la existencia de un pacto con el Kirchnerismo.

Alberto Benegas Lynch Benegas Lynch negó un pacto con el kirchnerismo por la AGN. En cuanto a la disputa que surgió con el PRO por la constitucionalidad, o no, de lo tratado, el diputado oficialista se justificó diciendo que "los reglamentos de las cámaras tienen sus interpretaciones. De la misma forma que hubo juras, también hubo una en la sesión que no estaba dentro de la orden del día, relacionada a los tres auditores. Hace mucho se necesitaba componer eso, que era una deuda pendiente".

La queja del PRO La bancada del PRO, principalmente a través de Cristián Ritondo, puso el grito en el cielo ante las designaciones en el AGN. Ritondo habló de una clara inconstitucionalidad, alegando que este tópico no había sido incluido en el temario con el que el Presidente había convocado a sesiones extraordinarias. "No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo", sentenció.