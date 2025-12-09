La Justicia ordenó la libertad del médico mendocino en la causa ANDIS

La Cámara Federal Porteña ordenó el cese inmediato del arresto domiciliario que pesa sobre el urólogo mendocino Pablo Atchabahian, imputado en la causa por irregularidades en el direccionamiento de decisiones administrativas, contrataciones y pagos desde fuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los magistrados Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico concluyeron que la restricción aplicada exclusivamente a Atchabahian, único detenido hasta el momento, había dejado de ser proporcional, y que otras medidas menos gravosas, similares a las que alcanzan al resto de los imputados, resultan suficientes para garantizar el avance normal de la investigación.

La resolución de la cámara se dio tras la audiencia realizada la semana pasada, donde el defensor, Mariano Fragueiro Frías, cuestionó la decisión del juez Sebastián Casanello y rechazó la existencia de riesgos procesales.

Los camaristas recordaron que la defensa había remarcado que la supuesta “falta de comparecencia” ante la justicia atribuida a su cliente era incoherente, dado que nunca había sido citado ni requerido previamente en el expediente. Por otra parte, señalaron que las interpretaciones sobre conversaciones telefónicas interceptadas estarían “tergiversadas” y que su sentido real habría sido expuesto ante los jueces.

En el fallo, los jueces indicaron que, más allá de la expectativa de pena por la acusación donde Atchabahian está señalado como presunto jefe de una asociación ilícita, “los demás argumentos vinculados al riesgo procesal no encuentran hoy respaldo suficiente”.

Asimismo, destacaron que todos los intentos de ubicarlo y las constataciones de domicilio negativas se produjeron en una etapa inicial de la investigación, cuando aún no había existido citación alguna dirigida a su persona.

“Tampoco se advierten las razones por las cuales, sólo en su caso, existe peligro de entorpecimiento a partir de la etapa en que se encuentra la instrucción y de la fuerte ascendencia del imputado sobre otras personas, a la vez que no se identifica ni se advierte -tal como admitió el Ministerio Público Fiscal ante esta instancia- de qué modo el arresto domiciliario excluye esa posibilidad”, sostuvieron los miembros del tribunal de alzada y recordaron que la fiscalía admitió que el arresto domiciliario no constituye una herramienta que elimine ese eventual riesgo.

Con lo anterior, la sala II de la Cámara Federal Porteña dispuso el cese inmediato de la prisión domiciliaria de Pablo Atchabahian y ordenó fijar alternativas menos lesivas para asegurar que siga sujeto a derecho.

El urólogo mendocino se abstuvo a ser indagado el pasado 14 de noviembre ante el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi, ese mismo día había quedado detenido en su domicilio de Mendoza. El defensor Fragueiro Frías señalo que su cliente “estuvo siempre en el mismo lugar”, en la dirección que figura en su DNI, sostuvo que “nunca hubo riesgo procesal” y reiteró que no tiene intención de eludir la acción de la Justicia.