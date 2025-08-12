La Justicia definió qué hará con los bienes de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez
Por la causa Vialidad, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°28 anunció que subastarán los bienes de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.
El Juzgado Nacional en lo Comercial N°28 anunció que subastará los bienes de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez que fue la principal beneficiaria de las obras públicas en el marco de las causas Vialidad, Hotesur - Los Sauces y la ruta del dinero K.
Estos abarcan a 28 lotes de maquinaria con pavimentadoras, excavadoras, tanques de combustibles, cargadoras, compactadoras, motoniveladoras, repuestos, áridos, tuberías, estructuras metálicas y mobiliario.
A su vez, incluye dos tractores que hay en la Estancia Río Bote. Estos son un Ford Cargo 1730 de 2005 y un Iveco 450E32T de 2009.
Cómo será la subasta de los bienes de Austral Construcciones
Los bienes se exhibirán el 19 y 20 de septiembre. Allí, el mejor postor podrá comprarlas al contado y en pesos, de acuerdo a lo detallado por el juzgado a cargo de Jorge Sícoli. Esta transacción contará con una comisión del 10% más IVA, y un arancel para la Corte Suprema del 0,25%.
Mientras tanto, se aceptarán ofertas bajo sobre hasta el 24 de septiembre a las 10, que deberán incluir una seña del 20% de lo ofertado aparte de los gastos.
De esta manera, el 25 a las 9:30 empezará el remate en la Dirección de Subastas Judiciales en la Ciudad de Buenos Aires.
Quién podría adquirir los bienes de Austral Construcciones
El principal interesado, por el momento, es el gobierno de Santa Cruz, que ya hizo una oferta formal para adquirir el obrador central de esta empresa de Lázaro Báez que fue declarada en quiebra. En ese sentido, ofreció 2 millones de dólares a pagar en pesos.