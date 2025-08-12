La Justicia definió qué hará con los bienes de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez

Por la causa Vialidad, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°28 anunció que subastarán los bienes de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N°28 anunció que subastará los bienes de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez que fue la principal beneficiaria de las obras públicas en el marco de las causas Vialidad, Hotesur - Los Sauces y la ruta del dinero K.

Estos abarcan a 28 lotes de maquinaria con pavimentadoras, excavadoras, tanques de combustibles, cargadoras, compactadoras, motoniveladoras, repuestos, áridos, tuberías, estructuras metálicas y mobiliario.

A su vez, incluye dos tractores que hay en la Estancia Río Bote. Estos son un Ford Cargo 1730 de 2005 y un Iveco 450E32T de 2009.

Cómo será la subasta de los bienes de Austral Construcciones Los bienes se exhibirán el 19 y 20 de septiembre. Allí, el mejor postor podrá comprarlas al contado y en pesos, de acuerdo a lo detallado por el juzgado a cargo de Jorge Sícoli. Esta transacción contará con una comisión del 10% más IVA, y un arancel para la Corte Suprema del 0,25%.

Mientras tanto, se aceptarán ofertas bajo sobre hasta el 24 de septiembre a las 10, que deberán incluir una seña del 20% de lo ofertado aparte de los gastos.