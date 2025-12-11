La Justicia convalidó la unificación de las penas de José López, el exsecretario de Obras Públicas

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena única de trece años de prisión contra el exsecretario de Obras Públicas , José López , tras respaldar el criterio del Tribunal Oral Federal 2, que había unificado tres sentencias previas por delitos cometidos durante su paso por la función pública.

Los jueces de la Sala IV Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña evaluaron la impugnación presentada por el defensor oficial de López, quien había cuestionado la severidad del monto final y denunciado una supuesta vulneración del derecho de defensa.

Los casadores enfatizaron que no existieron arbitrariedades y que la pena aplicada se encuentra en línea con la gravedad de los hechos y las pautas de individualización previstas por el Código Penal.

La pena única surgió de la unificación de tres condenas firmes: una por la causa de los bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez, otra por portación ilegal de arma de fuego y el expediente “Vialidad”. Cada una había sido dictada en procesos independientes, pero correspondían a delitos cometidos antes de la primera sentencia, lo que habilitó la integración en una sola sanción.

La defensa de López insistió en que el tribunal había aplicado en los hechos un método “aritmético”, sumando casi de manera lineal las penas anteriores, y sostuvo que deberían haberse ponderado factores atenuantes como el paso del tiempo, el sufrimiento procesal, su carácter de primario y su conducta carcelaria.

Por otra parte, los abogados del exfuncionario alegaron que los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta debieron considerarse como parte de una misma maniobra vinculada a su rol como funcionario, y que por lo tanto no correspondía otorgar a cada uno un reproche agravado de forma autónoma.

Los argumentos de la unificación de las penas de José López

En el voto que lideró el acuerdo, el camarista Gustavo Hornos, enfatizó que la determinación de la pena no resultó desproporcionada ni vulneró principios constitucionales, al tempo que subrayó que los hechos por los cuales fue condenado López constituyen “graves supuestos de corrupción cometidos desde la primera línea del Estado Nacional”, con una “incalculable afectación al erario público” y un daño institucional que socava la confianza ciudadana y atenta contra el sistema democrático.

En esa línea, el magistrado recordó que la Constitución Nacional y las convenciones internacionales ratificadas por Argentina exigen una respuesta penal severa frente a actos de corrupción, especialmente cuando involucran a funcionarios de alto rango. Destacó además que el cargo que López ocupó durante más de una década —Secretario de Obras Públicas de la Nación— lo situaba en un lugar de máxima responsabilidad, lo que agrava el impacto de sus conductas. Para Hornos, el daño provocado por López al Estado “es una tragedia que deja rutas sin construir, hospitales sin insumos y escuelas sin techo”.

Asimismo, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña adhirieron al criterio del camarista Hornos y remarcaron que la unificación de condenas no implica revisar los hechos ni las calificaciones jurídicas ya establecidas, sino únicamente fijar una pena única dentro del marco legal previsto para el concurso real y que el monto de trece años era adecuado y no contrariaba los fines de resocialización ni el respeto por la dignidad humana.