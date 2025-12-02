La Junta Electoral bonaerense entregó diplomas a los legisladores electos el 7S

Los legisladores electos cumplimentaron el trámite de La Junta Electoral bonaerense como paso previo a la jura de sus bancas.

La presidenta de la Junta Electoral bonaerense, Hilda Kohan, fue la encargada de abrir la ceremonia de entrega de diplomas de los legisladores electos en las elecciones del 7 de septiembre en el recinto de diputados de la provincia de Buenos Aires.

Es de destacar la ausencia de legisladores electos “de peso” a la entrega de sus diplomas. Los que pegaron el faltazo por la Alianza Fuerza Patria fueron : los senadores electos Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y Mario Ishi y Fernanda Raverta; los diputadas electos Verónica Magario (testimonial ) Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli y Mariano Cascallares.

Mientras que por el lado de La Libertad Avanza la ausencia más destacada fue la de los senadores electos Diego Valenzuela; Guillermo Montenegro.

Por el Frente Izquierda el gran ausente fue el diputado electo Nicolás Del Caño, que renuncia a su banca y en su lugar asume Cristina “el Chipi” Castillo.

Es de destacar que según rumores de radio pasillo en el senado bonaerense el PRO iría con un interbloque y su presidente sería el ex intendente de Junín Pablo Petreca y según fuentes del bloque PRO en Senadores consultadas por MDZ al ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro lo habrían emplazado a que elija donde va a estar “ si quiere ser violeta que vaya a otro lado, acá somos todos amarillos o nada”.